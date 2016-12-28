Госдеп США назвал заявления Эрдогана о поддержке ИГ смехотворными

Государственный департамент США отверг обвинения президента Турции в поддержке экстремистских группировок, воюющих в Сирии, и назвал эти обвинения смехотворными. Представитель внешнеполитического ведомства Марк Тонер подчеркнул, что все эти обвинения не имеют под собой никаких доказательств. Помимо этого Тонер отверг обвинения России в поставках сирийским повстанцам зенитно-ракетных комплексов. "Мы не предоставляем никаких ПЗРК сирийской оппозиции. Мы уже видели подобные высказывания, наша позиция по поводу ПЗРК не изменилась - мы глубоко обеспокоены тем, что оружие подобного типа может попасть в Сирию", - сказал представитель госдепартамента. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила администрацию Обамы в попытке осложнить будущему президенту США Дональду Трампу ведение дел на международной арене, а также в готовности поставлять сирийской оппозиции переносные зенитно-ракетные комплексы. Во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у него есть доказательства того, что США и их союзники по операции в Сирии оказывали поддержку экстремистским группировкам, в том числе "Исламскому государству", запрещенному в ряде стран, в том числе Британии и России. "Они обвиняли нас в поддержке ДАИШ (другое название ИГ - Би-би-си). Сейчас они сами помогают террористическим группировкам, включая ДАИШ, Отряды народной самообороны (боевое крыло Курдского верховного комитета), "Демократический союз" (левая партия, основанная сирийскими курдами)", - сказал Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре. Международная коалиция под эгидой США ведет борьбу с группировкой "Исламское государство" - главным образом, с помощью авиаударов - в Сирии и соседнем Ираке. В конце 2015 года в период обострения российско-турецких отношений из-за сбитого бомбардировщика Су-24 Москва неоднократно обвиняла турецкие власти и лично Эрдогана в участии в нефтяных сделках с боевиками "Исламского государства", однако турецкий лидер тогда отвергал обвинения и обещал уйти в отставку, если они будут доказаны.