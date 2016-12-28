Абэ и Обама почтили память погибших в Перл-Харборе

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Барак Обама на Гавайских островах почтили память граждан США, погибших на американской военной базе Перл-Харбор от атаки японской авиации в декабре 1941 года. 28 декабря Абэ и Обама совместно приняли участие в памятной церемонии у мемориала линкора "Аризона", а также возложили венки в бухте Перл-Харбора на месте затопления японскими ВВС этого военного корабля. Позже оба политика выступили перед прессой в Перл-Харборе. "Я скорблю о всех жизнях, унесенных войной, которая началась отсюда. Ужасы войны не должны больше повториться. Мы построили свободное и демократическое государство и отказались от ведения войны. 75 лет после войны мы идем дорогой мира и, испытывая тихую гордость за это, не собираемся сворачивать с этого пути", - сказал Абэ. В свою очередь Обама назвал "историческим" визит японского премьера. "Это исторический жест, он говорит о силе примирения, союза между американским и японским народом, напоминает о том, что даже самые глубокие раны войны могут уступить место дружбе и долгому миру", - сказал президент США. По его словам, после Второй мировой войны обе "страны выбрали дружбу и мир", что позволило им "добиться большого успеха". Как отметил президент США, "мирным взаимодействием можно добиться большего, чем войной; а примирение приносит больше плодов, чем возмездие". "Сегодня союз между Соединенными Штатами и Японией скреплен не только взаимными интересами, но и общими ценностями. Он является краеугольным камнем для мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сказал Обама. Абэ стал первым главой японского правительства, посетившим мемориал линкору "Аризона" и почтившим память жертв бомбардировки вместе с президентом США. Абэ выразил соболезнование родственникам погибших, но не стал приносить извинений за атаку на Перл-Харбор японской авиацией 7 декабря 1941 года, которая вынудила США вступить во Вторую мировую войну. В мае 2016 года Обама совершил визит в Хиросиму, где почтил память погибших от американских атомных бомбардировок в 1945 году. Он стал первым президентом США, посетившим этот город. Извиняться за события конца Второй мировой войны он также не стал.