Песков: таможенный кодекс ЕАЭС жизнеспособен, альтернативы ему нет

Таможенный кодекс ЕАЭС жизнеспособен, альтернативы ему нет, рано или поздно он вступит в силу. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости. На прошедшем заседании ВЕЭС Киргизия и Белоруссия окончательно не согласовали таможенный кодекс ЕАЭС. «По Киргизии ситуация там будет дорабатываться. Действительно, появились некоторые замечания с киргизской стороны. В основном это связано с областью фитосанитарного контроля. Это абсолютно нормальная рабочая ситуация. Кодекс жизнеспособный. Альтернативы этому кодексу нет. И рано или поздно, нет никаких сомнений, что в интересах будущих интеграционных процессов он вступит в силу», — заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о подписании Таможенного кодекса на прошедшем в понедельник заседании ВЕЭС. Как пояснил Песков, работа над Таможенным кодексом продолжится на уровне глав правительств государств ЕАЭС. Он отметил, что Белоруссия также примет Таможенный кодекс, поскольку ранее согласовала его положения. «В основном все положения согласованы были на уровне коллегии, на экспертном уровне. Документ — это тот стакан, который, скорее, полон, чем полупустой», — сказал он.