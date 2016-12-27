Белорусско-киргизский демарш: саммит ЕАЭС прошел не по сценарию

26 декабря в Санкт-Петербурге состоялись саммиты Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). На заседании Высшего Евразийского экономического совета лидеры Армении, Казахстана, Киргизии и России подвели итоги первых двух лет работы союза. Центральным событием должно было стать подписание договора о Таможенном кодексе ЕАЭС. Однако не обошлось без неожиданностей - президент Беларуси вовсе не явился на мероприятие, а глава Киргизии подписал Таможенный кодекс не полностью. Минус один На встречу глав государств ЕАЭС прибыли лидеры четырех из пяти стран-членов, входящих в союз: президент Армении Серж Саргсян, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Киргизии Алмазбек Атамбаев и президент России Владимир Путин. Белорусский президент Александр Лукашенко проигнорировал заседание. Официальных объяснений на этот счет из Минска не поступило. Комментировать демарш Лукашенко пришлось пресс-секретарю другого президента - Владимира Путина. Дмитрий Песков заявил, что не считает правильным называть причины, по которым не приехал лидер Беларуси, однако уверен, что его отсутствие никак "не помешает обсуждать субстантивные вопросы, связанные с интеграцией", поскольку проект Таможенного кодекса уже одобрен всеми пятью сторонами. Минус полтора Однако, как выяснилось позже, Песков все же поторопился. Начиналось все за здравие: в своем выступлении Владимир Путин подчеркнул, что странами ЕАЭС "много сделано по подготовке Таможенного кодекса", в который "заложен целый ряд важных правовых нововведений, отвечающих самой передовой мировой практике". Однако, когда дело дошло до подписания, неожиданно повел себя глава Киргизии. Он отказался подписывать кодекс в полном объеме, заявив, что негативные моменты "временами превалируют" в сотрудничестве стран ЕАЭС. В результате Атамбаев не подписал заявление о выстраивании совместной внешнеэкономической деятельности. "Это связано с тем, что наши коллеги предлагают уточнить формулировку относительно приоритетности снятия барьеров и изъятия ограничений на внутреннем рынке", - уточнил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян. Что дает новый кодекс Новый Таможенный кодекс теперь будет направлен для подписания в Минск. Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин полагает, что подпись Лукашенко все же появится под документом. Он напомнил, что лидер Беларуси и раньше позволял себе скепсис по отношению к интеграционному объединению, однако "потом ему объясняли, что у Беларуси могут возникнуть серьезные экономические проблемы, и он соглашался". Преимущества у нового кодекса, по мнению экспертов, на самом деле есть. Одно из ключевых, по словам главного экономиста Евразийского банка развития (ЕАБР) Ярослава Лисоволика, - "это упрощение внешнеторговых операций в рамках союза, стандартизация и упрощение процедур, в том числе возможность электронных, цифровых операций, которые позволят минимизировать бюрократический фактор, связанный с таможенным оформлением и таможенными издержками". Эксперт считает, что новый кодекс, который должен будет заработать 1 июля 2017 года, поможет снизить издержки для экспортеров и может стать драйвером роста для пока еще незначительного товарного оборота между самими странами ЕАЭС. В то же время, как отметил Лисоволик, пока сложно сказать, насколько на практике это будет способствовать минимизации трений между участниками союза, в том числе по вопросам реэкспорта, которые встали особенно остро после введения Россией продуктовых санкций в отношении товаров из ЕС. "Полностью исключить возможность того, что проблемы будут возникать, достаточно сложно", - заявил он DW. "Притирка" продолжается Владимир Жарихин считает текущий процесс закономерным. По его мнению, трения между членами союза будут возникать по мере появления все новых обязательств. "Противоречий не было в СНГ, когда пытались создавать общее экономическое пространство без обязательств сторон. Тогда и споров не было - подписывали и не выполняли. Сейчас предполагаются обязательства, поэтому есть споры. Идет процесс притирки. У каждой страны есть собственные интересы. Гармонизация их идет в том числе через конфликт и отстаивание собственных позиций", - заявил он DW. Не последнюю роль, по его словам, играют и политические амбиции каждой из стран: "Любое экономическое решение, если его поскрести, имеет политическую подоплеку. И наоборот". Впрочем, пока руководство участниц союза делает акцент на том, что объединение имеет исключительно экономические цели. "Попытки политической интеграции пресекаются, поскольку пока это воспринимается как серьезное ограничение государственного суверенитета. Нужно постепенное привыкание", - отметил политолог. Почему нет полноценной интеграции Однако же есть эксперты, уверенные в том, что и экономический потенциал у группировки пока не просматривается. "Ключевое противоречие ЕАЭС заключается в том, что сам тип интеграции имеет верхушечно-правовой формат. Таможенный кодекс, свободное передвижение товаров, согласование административных барьеров - это важно. Но если при этом разрушены кооперативные связи между странами, конфликты продолжатся", - считает председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. "Украинская говядина, переделанная в белорусскую, конфликты, связанные с реэкспортом и Санэпиднадзором, молочные "войны" России и Беларуси, торговые споры Киргизии и Казахстана, - все это связано с тем, что внешнее партнерство для членов ЕАЭС оказывается не менее, а порой и более выгодным, чем внутреннее", - заявил DW эксперт. По его словам, единственным выходом из ситуации могло бы стать создание единой инфраструктурной экономической цепочки, которая невозможна без форсированной индустриализации. Пока этого не произойдет, фундаментального единства не будет, убежден Крупнов. "А откуда ему взяться? Казахстан ориентирован на Китай. Беларусь - на ЕС. А Россия может влиять на всех, лишь используя географический фактор либо чисто дисциплинарные механизмы. Поэтому и сейчас не получается найти контакт с Беларусью и Киргизией. Они вынуждены смотреть в пять сторон одновременно", - заключает эксперт.