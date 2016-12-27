Генсека ОДКБ изберут в апреле

После состоявшегося сегодня в северной столице Российской Федерации Санкт-Петербурге заседания Высшего евразийского экономического совета состоялась сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в которой вместе с президентами Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана принял участие Президент Серж Саргсян. Главы государств-членов Организации обсудили актуальные международные проблемы и вызовы, текущую деятельность Организации и планы на будущее. По причине отсутствия Президента Беларуси и обусловленного этим отсутствия кворума, вопрос назначения Генерального секретаря ОДКБ отложен до следующей сессии Совета коллективной безопасности Организации, которая состоится в апреле будущего года. Вопрос о новом генсеке ОДКБ будет рассмотрен на следующем саммите Организации в апреле. Об этом, как передает ТАСС, сообщил журналистам генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа. "Договорились, что в апреле месяце пройдет очередное заседание Совета ОДКБ, где в том числе будет рассмотрен вопрос о генеральном секретаре. Этот вопрос у нас сегодня не рассматривался в связи с тем, что не было кворума. Вы знаете, что одна из делегаций государств - членов Организации в этой рабочей встрече не участвовала", - сказал Бордюжа.