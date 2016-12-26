Лидеры стран ЕАЭС подписали Таможенный кодекс

Лидеры стран Евразийского экономического союза, включая Киргизию, подписали Таможенный кодекс союза, заявил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств. Ранее он сообщал, что три страны подписали Таможенный кодекс, за исключением Киргизии, передает РИА Новости. "Президенты четырёх стран подписали все представленные документы, в том числе и Таможенный кодекс", — заявил Саркисян журналистам, добавив, что документ существенно облегчает все таможенные процедуры внутри стран ЕАЭС. Саркисян отметил, что Киргизия, которая в ходе церемонии подписания документов не поставила свою подпись под Таможенным кодексом, в итоге его утвердила. "Киргизия подписала Таможенный кодекс. У нас со стороны Киргизии не подписано только заявление относительно того, как мы будем выстраивать внешнеэкономическую деятельность. Это связано с тем, что наши киргизские коллеги предлагают уточнить формулировку относительно снятия барьеров, изъятия ограничений на внутреннем рынке", — пояснил он.