Саргсян рассказал о перспективах создания ЗСТ между ЕАЭС и Ираном и о преимуществах Таможенного кодекса ЕАЭС

РИА Новости. Иран и ЕАЭС могут заключить временное соглашение, которое приведёт к созданию зоны свободной торговли, заявил президент Армении Серж Саргсян в ходе заседания ВЕЭС. "Президент Ирана выразил заинтересованность в заключении временного соглашения с ЕАЭС, ведущего к образованию зоны свободной торговли. Армения активно содействует переговорному процессу между Евразийской экономической комиссией и Ираном, имея цель быстро достигнуть подписание данного соглашения", — заявил лидер республики. На заседании он рассказал о своей последней встречей с президентом Ирана Хасаном Роухани, на которой они обсудили планы по созданию транспортного транзитного коридора Персидский залив — Чёрное море. "Армения — единственный член ЕАЭС, имеющий сухопутную границу с Ираном, делает упор на развитие транспорта и логистических инфраструктур, в том числе и благодаря осуществляемому ныне строительству коридора, что создаст платформу для удобного и безопасного выхода в Персидский залив и далее в Индийский океан для наших партнёров в ЕАЭС", — пояснил он. Армения уверена, что принятие таможенного кодекса ЕАЭС будет способствовать интеграции и сделает таможенные процедуры и перемещение товаров прозрачными, заявил в понедельник президент республики Серж Саргсян. По его словам, очевидно, что без налаживания эффективного сотрудничества международное позиционирование ЕАЭС осложнится. "В этом контексте приятие Таможенного кодекса – весомый шаг на пути нашей дальнейшей интеграции, так как он очерчивает переход к единому таможенному урегулированию на всем пространстве экономического союза. Важно, что новым кодексом установлены передовые, соответствующие международным стандартам подходы. Применение указанных подходов упростит процедуру пересечения товаров таможенной границы ЕАЭС, сделает ее транспарентной, в том числе и посредством внедрения системы электронного декларирования, что и является нашей задачей", — заявил Саргсян на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).