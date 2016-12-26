В Турции задержали заместителя председателя прокурдской партии

  • Фактинфо, Информационное агентство
  • Политика - 26 Декабря 2016, 17:28
Турецкая полиция в понедельник, 26 декабря, задержала в Анкаре заместителя председателя прокурдской Партии демократии народов (ПДН) Айсель Туглук. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Hürriyet Daily News.

Задержание проводили сотрудники контртеррористического подразделения турецких органов правопорядка в рамках расследования, проводимого прокуратурой провинции Диярбакыр.

Отмечается, что после медицинского осмотра политика отвезли в участок. Впоследствии Туглук будет доставлена в Диярбакыр.

23 декабря стражи порядка также задерживали вице-спикера парламента от ПДН Первина Булдана. Однако вскоре после дачи показаний ее отпустили.

Представители партии назвали действия правоохранительных органов незаконными.

4 ноября по запросу прокуратуры Турции были задержаны 15 депутатов турецкого парламента от ПДН, в том числе ее сопредседатели Селахаттин Демирташ и Фиген Юкседаг, которых турецкие власти обвинили в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). 12 из них были впоследствии арестованы.

Уголовное преследование турецких депутатов стало возможным после того, как 7 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о снятии неприкосновенности с парламентариев.

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