На Черном море разбился Ту-154

Пассажирский самолет Ту-154 российского Минобороны, пропавший с радаров рано утром 25 декабря, потерпел крушение в Черном море, сообщили в МЧС и Минобороны России. Его обломки были найдены в полутора километрах от побережья Сочи на глубине 50-70 метров. "В 5,5 км от береговой линии найдено маслянистое пятно. В 1,5 км от берега - фрагменты лайнера, в частности, стойка шасси. В акватории Черного моря обнаружены личные вещи пассажиров самолета", - передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного регионального центра МЧС. Как уточнили в Минобороны РФ, самолет пропал с радаров спустя две минуты после взлета в 5:25 по мск. "Район авиакатастрофы самолета Ту-154 определен. Выживших не наблюдается", - сказали в военном ведомстве РФ. Спасатели начали обнаруживать тела погибших, а специалисты Минздрава готовятся проводить опознание. В поисковой операции задействованы четыре корабля, пять вертолетов и беспилотники. "Дополнительно в район катастрофы направлены шесть кораблей из судов Черноморского флота, телеуправляемые глубоководные аппараты и 63 водолаза", - уточнили в оборонном ведомстве, добавив, что еще 50 водолазов в ближайшее время будут доставлены в район катастрофы с других флотов. Президент РФ Владимир Путин уже выразил соболезнования семьям погибших и поручил создать государственную комиссию по расследованию причин крушения. Заведено уголовное дело Официальной информации о причинах крушения пока нет, однако СМИ со ссылкой на собственные источники сообщают о вероятной технической неисправности или ошибке пилотирования. В Росгидрометцентре заявили, что утром 25 декабря погодные условия в районе Сочи были простыми для пилотирования - со слабым ветром и хорошей видимостью. По данным Минобороны, самолетом управлял опытный пилот с общим налетом около 3,5 тысячи часов. Собеседник агентства "Интерфакс" уточнил, что, по всей видимости, самолет разбился, не успев набрать высоту. По информации агентства, экипаж не подавал сигнал бедствия. Версия теракта официально не рассматривается, а следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил полетов. Между тем источники "Фонтанки" в Минобороны утверждают, что ФСБ отрабатывает также версию теракта и проверяет всех, кто подходил к самолету на подмосковном и адлерском аэродромах. В Адлер вылетела комиссия Минобороны во главе с замминистра обороны РФ генералом армии Павлом Поповым. В связи с крушением военное ведомство организовало "горячую линию" по номеру +78001001886. Кроме того, в Сочи создан городской оперативный штаб по поиску обломков упавшего в море самолета, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.
92 человека на борту По официальным данным Минобороны, на борту находились 92 человека: 84 пассажира и 8 членов экипажа. Большинство пассажиров составляли музыканты ансамбля имени Александрова, которые должны были участвовать в новогоднем концерте для российских военных в сирийской Латакии. Также на борту находились военнослужащие и девять журналистов Первого канала, телеканала "Звезда" и НТВ. Кроме того, в списках пассажиров значится благотворитель Елизавета Глинка, известная также как Доктор Лиза. Позже ее супруг сообщил российским СМИ о том, что она действительно находилась на борту потерпевшего крушение самолета. Самолет Ту-154 вылетел в рано утром с аэродрома Адлера на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Через 2 минуты после взлета он пропал с радаров. В Адлер самолет прибыл на дозаправку с подмосковного аэродрома Чкаловский. Лайнер был выпущен в 1983 году. Последний ремонт он проходил в конце 2014 года, а в сентябре 2016 года - плановое регламентное обслуживание.
На Черном море разбился Ту-154
- Политика - 25 Декабря 2016, 19:41