Обама подписал закон, подразумевающий борьбу с пропагандой

Президент США Барак Обама подписал закон об оборонной политике, который предполагает выделение более 600 миллиардов долларов на нужды военных в 2017 году. Законопроект среди прочего предусматривает создание центра по борьбе с зарубежной пропагандой и дезинформацией, который войдет в структуру Госдепартамента. Центр должен будет "возглавлять, синхронизировать и координировать усилия федерального правительства по распознаванию, пониманию, разоблачению и противодействию зарубежной государственной и негосударственной пропаганде и дезинформации, направленных на подрыв интересов национальной безопасности США". ​В 2017 году государство выделит центру $80 млн, столько же средств должно быть направлено в 2018 году, отмечается в документе. Законопроект об оборонной политике также распространил действие "закона Магнитского" на все страны. "Акт о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского" предусматривает применение односторонних санкций в отношении лиц, виновных, по мнению США, в нарушении прав человека, а также коррупции. Иностранцам, числящимся в этом списке, будет закрыт въезд в США, а имеющиеся у них въездные визы будет аннулированы. Также будут заблокированы собственность и активы в США. Изначально закон применялся только в отношении российских должностных лиц. Критика Гуантанамо Одобрение законопроекта об оборонной политике не помешало Обаме подвергнуть резкой критике несколько частей документа, в том числе касающихся американской тюрьмы Гуантанамо на Кубе. По мнению президента, траты сотен миллионов долларов на содержание менее 60 человек в изоляции подрывают позиции США в мире и только поощряют экстремистов. Он пообещал продолжить борьбу за закрытие тюрьмы, несмотря на противодействие Конгресса.