Лавров: только Россия, Турция и Иран могут помочь Сирии

Глава российского МИД Сергей Лавров назвал переговоры России, Турции и Ирана наиболее эффективным форматом для урегулирования конфликта в Сирии. Другие форматы оказались не эффективными, заявил он после трехсторонних переговоров в Москве. "Считаю наиболее эффективным тот формат, который вы сегодня наблюдаете. Это не попытка бросить тень на усилия других наших партнеров добиться прогресса в урегулировании сирийского кризиса. Это просто констатация факта", - сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров с главами внешнеполитических ведомств Турции и Ирана. "На сегодняшний день формат "тройки" - Иран, Россия и Турция, по крайней мере, практическими делами доказывает свою востребованность", - добавил российский министр. По его словам, именно "действия наших трех стран помогут преодолеть застой в усилиях по сирийскому урегулированию". Во вторник в Москве прошли переговоры с участием Сергея Лаврова, главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу и министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Турецкий министр не стало отменять визит в Москву после убийства в Анкаре посла России Андрея Карлова. В понедельник вечером его застрелил турецкий полицейский, выкрикивая лозунги о Сирии и Алеппо. Ранее стало известно, что эвакуация нескольких тысяч повстанцев из Алеппо была согласована Россией и Турцией. Россия, которая оказала поддержку сирийской армии, при этом отказывалась брать ответственность за судьбу мирного населения Алеппо, обвиняя в продолжении кровопролития повстанцев. На переговорах в Москве Лавров договорился с главами МИД Турции и Ирана "продолжать выстраивать дальнейшее взаимодействие" по Сирии. "Мы говорили о том, как облегчить гуманитарный кризис в Алеппо, обеспечить беспрепятственную эвакуацию и политические моменты", - сказал глава МИД Турции Чавушоглу. По его словам, то, что Россия, Турция и Иран впервые встретились в таком формате - "это уже само по себе важное событие". Лавров также сказал, что Россия готова стать гарантом на переговорах между представителями режима Башара Асада и оппозицией. "Мы выступаем за безальтернативное политико-дипломатическое урегулирование этого конфликта", - заявил он. Ранее сообщалось, что Россия инициирует переговоры между представителями сирийских власти и повстанцев в Казахстане. Президент Владимир Путин в субботу обсуждал эту тему в телефонном разговоре с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В понедельник Путин поговорил об этом по телефону с президентом Ирана Хасаном Роухани. До сих пор переговоры между сирийским правительством и оппозицией не приводили ни к каким результатам. Противники Асада настаивают на его уходе с поста, сам президент Сирии не признает это требование. Россия начала военную операцию в Сирии в конце сентября 2015 года, поддержав Асада. Международная коалиция во главе с США проводит операцию против "Исламского государства" (запрещенная в России и других странах организация). Москва и Вашингтон регулярно критикуют действия друг друга в Сирии, однако накануне Россия впервые за долгое время не стала накладывать вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, предусматривающую независимый мониторинг ситуации в Алеппо и обеспечение безопасности для его жителей.