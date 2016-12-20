Визит президента Ирана в Ереван на фоне израильско-азербайджанского сближения

На днях стало известно, что президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани 21 декабря посетит Армению, а затем Казахстан и Киргизию. Хотя о готовящемся визите было известно еще в октябре, однако окончательно день был объявлен 18 декабря. Последние два года, несомненно, были благоприятны для азербайджано-иранских отношений и, следовательно, неблагоприятными для Армении, отчасти также благодаря усилиям России. В частности, Тегеран и Баку подписали ряд соглашений и начали работы по укреплению железнодорожного сообщения, сделав Азербайджан основным торгово-транзитным маршрутом между Ираном и Россией. Более того, Азербайджан летом этого года стал местом для дипломатической встречи России и Ирана. Кроме этого, встречи на президентском уровне между Ираном и Азербайджаном за прошедшие три года стали обычным явлением (как минимум 7 встреч президентов), в то время, как подобных встреч с Арменией президент Исламской Республики Иран в последнее время не проводил. Следовательно, можно утверждать, что ожидаемый 21 декабря визит в Ереван Хасана Роухани имеет особое значение для Армении. Отметим также, что Тегеран объявил точную дату прибытия Роухани в Ереван спустя два дня после визита премьер-министраИзраиля Нетаньяху в Баку. А Нетаньяху, в свою очередь, в ходе своих визитов в Баку и Астану выступил с рядом критических заявлений в адрес Ирана и назвал Баку стратегическим союзником израильского государства на Южном Кавказе. За этим, естественно, последовала критика от верховного лидера Ирана Али Хаменеи (не удивительно, что Тегерану не понравились заявления главы еврейского государства, сделанные с территории северного соседа). Примечателен также еще один факт: из Еревана президент отправится в Астану, где несколько дней до него побывал Нетаньяху. Сопоставляя все вышеупомянутое, можно констатировать, что в течение последних лет даже для Армении наметился благоприятный момент для более тесных отношений с Ираном. При этом, эта возможность была создана без каких-либо усилий с армянской стороны. Тем не менее, следует понимать, что визит Хасана Роухани в Ереван - это не только проявление армяно-иранской дружбы, но и ирано-израильской враждебности. Анна Памбухчян «Союз информированных граждан»