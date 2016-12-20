Руководитель делегации ЕС в Азербайджане Малена Мард опровергла распространенную в бакинских масс-медиа информацию о том, что она, якобы, выразила озабоченность в связи с арестом в Арцахе Лусине Нерсисян. Об этом сообщение распространил офис ЕС. Ранее азербайджанские СМИ сообщили, что арцахская активистка, которая вступила в контакт с обосновавшимся в Баку Вааном Мартиросяном, арестована, и ЕС обеспокоен в связи с этим. В Баку инициировали некую «платформу мира», которая должна стать возможностью для общения армянских и азербайджанских экспертов и активистов, стремящихся к миру. Но из «платформы примирения» она очень скоро превратилась в бюро вербовки, провокаций и дефомации. В последнее время это явление было подчеркнуто еще одним обстоятельством – в Минске по требованию Азербайджану был арестован блогер Александр Лапшин за посещение Арцаха. То есть, нарушено не только право человека на свободное перемещение, но и гуманный подход к проблемам народа Нагорного Карабаха. И вот, скандал с арцахской активисткой, в который Баку, фактически, пытается вовлечь международные структуры. Не понятна цель этой инициативы, но очевидно, что Баку не может сохранять ее бесконечно долго. В тюрьмах Азербайджана продолжают оставаться сотни активистов, которые выступали за диалог обществ. Более того, власти Азербайджана с некоторых пор запрещают общение азербайджанских общественников в армянскими коллегами, особенно, в рамках совместных проектов. На днях в связи с Баку случился еще один скандал – Европарламент опубликовал доклад, который раскрыл схему подкупа Азербайджаном еврочиновников – черной икрой, золотом, деньгами. Кроме того, международные организации документально зафиксировали варварство и зверства азербайджанцев во время Апрельской войны в Карабахе. Все это означает фиаско «Бакинской платформы», которая не продержалась и месяца, превратившись в «диверсионную» платформу. А все, кто с ней сотрудничает, автоматически становятся диверсантами.