Лавров назвал цель организаторов убийства посла России в Турции

Намерение убивших посла России в Турции Андрея Карлова было подорвать нормализацию отношений между Москвой и Анкарой, считает глава МИД РФ Сергей Лавров. Цель — «не допустить эффективной борьбы с терроризмом в Сирии» Те, кто задумал убийство посла России в Турции Андрея Карлова, намеревались «подорвать» нормализацию отношений между Москвой и Анкарой, заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, к такому мнению пришли президент Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора. В МИДе, заявил Лавров, убеждены, что подрыв нормализации отношений России и Турции нужен «задумавшим это деяние» для того, чтобы «не допустить эффективной борьбы с терроризмом в Сирии». «Эта цель с негодными средствами. Она не пройдет», — добавил Лавров.

