Американские дипмиссии в Турции закрыты после инцидента со стрельбой

Дипломатические миссии США в Турции - посольство в Анкаре и консульства в Стамбуле и Адане - будут закрыты во вторник из соображений безопасности после инцидента со стрельбой у американского посольства в Анкаре. Посольство США в Анкаре призывает американских граждан, находящихся в Турции, быть бдительными, оставаться на связи, следить за новостями и, возможно, пересмотреть свои планы, чтобы обеспечить свою личную безопасность. Ранее стало известно, что полиция Анкары задержала мужчину, несколько раз выстрелившего в воздух из винтовки в воздух рядом с территорией посольства США, сообщает Анатолийское информационное агентство со ссылкой на источник в полиции. Согласно источнику, мужчина, которого называют "Сахин С.", подошел к посольству США в районе Чанкая, вынул из-под пальто винтовку и сделал восемь или девять выстрелов в воздух. Мужчину задержали, в районе посольства введены повышенные меры безопасности, идет расследование, сообщает агентство. В понедельник вечером в Анкаре был убит посол России в Турции Андрей Карлов. Нападение произошло, когда посол выступал с приветственной речью на фотовыставке в центре современного искусства. Одетый в строгий костюм бывший полицейский, выдававший себя за одного из гостей встречи, убил дипломата несколькими выстрелами из пистолета с близкого расстояния. Стрелявшего опознали как Мевлюта Мерта Алтинташа, 22-летнего бывшего сотрудника спецподразделения полиции Анкары. Пока неясно, действовал ли он по собственной инициативе и имел ли связи с какими-либо группировками. Анкара осудила нападение, заверив, что не позволит случившемуся навредить отношениям между двумя странами.