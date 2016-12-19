СБ ООН единогласно принял резолюцию о международном мониторинге в Алеппо

Совбез ООН единогласно принял резолюцию по Алеппо, итоговый вариант которой был согласован накануне на основе проектов, предложенных Францией и Россией Совет безопасности ООН принял резолюцию о международном мониторинге эвакуации из сирийского Алеппо. Документ поддержали все 15 государств — членов СБ, в том числе Россия, передает Associated Press. Компромиссный вариант документа был согласован накануне по итогам закрытых консультаций в Совбезе, которые длились более трех часов. Текст был составлен на основе проектов, один из которых был предложен Францией, другой — Россией.

