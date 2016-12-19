Посол России в Турции получил тяжелые ранения в результате нападения в Анкаре. Как сообщают в понедельник, 19 декабря, местные СМИ, посол Андрей Карлов доставлен в больницу. Нападение было совершено на открытии фотовыставки, где дипломат выступал с речью. Кроме него ранены еще три человека. Телеканал CNN Turk сообщает, что уже после нападения на российского посла, в здании галереи были слышны выстрелы. Источник в посольстве сообщает, что посол от ранений скончался.
В Анкаре напали на российского посла, он скончался
- Политика - 19 Декабря 2016, 20:43