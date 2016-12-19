Армения и российско-израильская военнопромышленная конкуренция

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 13 декабря с официальным визитом посетил Азербайджан. Несмотря на то, что визит продлился всего 8 часов, сторонам удалось сделать многочисленные заявления о двусторонних отношениях на высоком уровне, о растущем торговом обороте и сотрудничестве в сфере военной промышленности. Нетаньяху На следующий день, после визита Нетаньяху в Азербайджан, российское издание «Коммерсантъ» написало, что 15 декабря в Баку отправится с рабочим визитом вице-премьер России Дмитрий Рогозин, который координирует продажу российских вооружений и военной техники. Не секрет, что после России Израиль является основным поставщиком оружия Азербайджану. После парада в честь 25-ой годовщины независимости Республики Армения в Ереване, когда стало известно, что Вооруженные силы Армении пополнились российскими ракетными комплексами «Искандер» (хотя есть много вопросов, связанных с правом на применение этих комплексов), азербайджанская сторона, выразив недовольство Москвой, начала искать альтернативные варианты вооружения. В частности, уже в октябре стало известно, что Азербайджан якобы для снижения возможной угрозы от «Искандеров» (и других ракетных средств) и для усиления противовоздушной обороны (ПВО) согласился приобрести у Израиля системы противоракетной обороны (ПРО) под названием «Железный купол» (что 17 декабря подтвердил министр оборонной промышленности Азербайджана Явер Джамалов). Рогозин Именно в такой ситуации состоялся визит Рогозина в Баку. По утверждению источников издания «Коммерсантъ», Рогозин, который должен был встретиться также и с Ильхамом Алиевым, в Баку должен был провести переговоры вокруг военно-технического сотрудничества (ВТС) двух стран, а также обсудить вопрос предоставления Армении оперативно-тактических комплексов «Искандер-М. Получается, что визит Рогозина в Баку состоялся вскоре после визита Нетаньяху, в то время, когда между Баку и Тель-Авивом предпринимаются новые шаги относительно развития азербайджано-израильского военно-технического сотрудничества и объявляется об объемах этих сделок. Визит Рогозина, тем самым, преследовал коммерческую цель, и вице-премьер России отправился в Баку, чтобы заверить азербайджанскую сторону, что Москва не желает терять Азербайджан, как покупателя оружия. Напомним, что после апрельской войны премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что Россия продолжит поставлять оружие Азербайджану, так как в противном случае, это начнут делать другие. Рогозин, фактически, оправдал представления своего руководителя и поспешил исправить ситуацию. Также, можно предположить, что Рогозин в Баку действительно дал гарантии, что армянская сторона не применит «Искандеры» против Азербайджана, если конфликт не выйдет за границы Карабаха. Можно также предположить, что взамен на это Москва обещала предоставить Баку новое вооружение. Эти развития, конечно же, не выгодны для Армении. Получается, что за поставку вооружения Азербайджану конкурируют две страны, имеющие крупную военную промышленность, и одна из которых является стратегическим союзником Армении. Более того, союзник Армении Россия заявляет о том, что, стараясь сохранить равновесие в регионе, предоставляет Еревану «грозные» «Искандеры», применение которых весьма сомнительно и абстрактно, между тем, как взамен на это, заставляет Азербайджан покупать такую военную технику, которую Азербайджан использует на линии соприкосновения в ходе реальных боев, как во время апрельской войны.Ваге Гукасян, «Союз информированных граждан»
Армения и российско-израильская военнопромышленная конкуренция
- Политика - 19 Декабря 2016, 18:52