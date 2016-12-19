Арест блогера Александра Лапшина является серьезным поводом для беспокойства

  • Lragir.am
  • Политика - 19 Декабря 2016, 14:49
Комментарий  управления информации и по связям с общественностью МИД НКР агентству  NEWS.am  

 

Вопрос:  В азербайджанских СМИ со ссылкой на генеральную прокуратуру этой страны появилось сообщение о задержании гражданина России и Израиля Александра Лапшина. Причиной задержания стало посещение Нагорного Карабаха.  Как расценивает МИД Нагорно-Карабахской Республики данный факт?

Ответ: Арест известного блогера Александра Лапшина и возбуждение в его отношении уголовного дела  является серьезным поводом для беспокойства.  

Азербайджан, где давно стали традицией притеснения и политические репрессии в отношении политических и  гражданских активистов, а также журналистов по сфабрикованным предлогам, пытается распространить собственные «критерии» прав человека  за пределами  своей  страны.

Подобные методы действий  являются не только очевидным попранием  фундаментальных прав человека,  в   частности,  права на свободу передвижения и свободу слова, но и  политикой запугивания, которые должны получить адекватную оценку со стороны международного сообщества.

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