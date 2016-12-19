Арест блогера Александра Лапшина является серьезным поводом для беспокойства

Комментарий управления информации и по связям с общественностью МИД НКР агентству NEWS.am Вопрос: В азербайджанских СМИ со ссылкой на генеральную прокуратуру этой страны появилось сообщение о задержании гражданина России и Израиля Александра Лапшина. Причиной задержания стало посещение Нагорного Карабаха. Как расценивает МИД Нагорно-Карабахской Республики данный факт?Ответ: Арест известного блогера Александра Лапшина и возбуждение в его отношении уголовного дела является серьезным поводом для беспокойства. Азербайджан, где давно стали традицией притеснения и политические репрессии в отношении политических и гражданских активистов, а также журналистов по сфабрикованным предлогам, пытается распространить собственные «критерии» прав человека за пределами своей страны.Подобные методы действий являются не только очевидным попранием фундаментальных прав человека, в частности, права на свободу передвижения и свободу слова, но и политикой запугивания, которые должны получить адекватную оценку со стороны международного сообщества.