В Совете Безопасности ООН удалось согласовать проект резолюции об отправке миссии наблюдателей в Алеппо, почти полностью перешедший под контроль сирийской правительственной армии. Об этом в воскресенье, 18 декабря, сообщает AFP. Во внесенном Францией проекте резолюции отмечалось, что "десятки тысяч оказавшихся в осаде жителей Алеппо" нуждаются в помощи и должны быть препровождены в безопасное место. Предлагалось дать им возможность самим решать, куда именно направиться. Наблюдателям следовало обеспечить беспрепятственный доступ в восточную часть города, они должны были также обеспечивать безопасность эвакуируемых. На воскресном обсуждении французский проект резолюции подвергся резкой критике со стороны российского представителя Виталия Чуркина, назвавшего его "невыполнимым и опасным", пригрозившего наложить вето и вынести на голосование собственный вариант текста. После почти четырехчасового обсуждения членам Совбеза удалось согласовать компромиссный вариант, базирующийся на изначальном французском тексте. Позже Чуркин заявил о том, что в результате на голосование будет вынесен "хороший текст". По словам постоянного представителя Франции при ООН Франсуа Делаттра, некоторым дипломатам еще надо провести консультации с властями своих стран. В свою очередь, представительница США Саманта Пауэр выразила надежду, что резолюция будет принята единогласно. Голосование намечено на 19 декабря.
В Совбезе ООН согласовали проект резолюции по Алеппо
- Политика - 19 Декабря 2016, 09:20