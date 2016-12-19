Возобновилась эвакуация людей из восточного Алеппо

Из сирийского Алеппо вновь началась эвакуация людей, застрявших в восточной части города, сообщают медики и наблюдатели. В воскресенье вечером восточный Алеппо смогли покинуть около 350 человек на пяти автобусах, сообщил Ахмад аль-Дбис, который возглавляет команду медиков, координирующих эвакуацию в Хан Аль-Асал, откуда затем можно уехать в другие районы города или в провинцию Идлиб. Базирующийся в Лондоне Центр мониторинга за соблюдением прав человека в Сирии также подтвердил, что восточный Алеппо в воскресенье вечером покинули пять автобусов и две машины скорой помощи. Агентству Рейтер о возобновлении эвакуации в воскресенье вечером сообщил представитель ООН в Сирии. По его словам, первая группа покинула восточный Алеппо около 11 вечера по местному времени. Совет Безопасности ООН ранее в воскресенье согласовал проект резолюции об эвакуации мирных жителей из Алеппо. Голосование по этому вопросу пройдет в понедельник в 9 утра по нью-йоркскому времени. Операция по вывозу мирных жителей из Алеппо началась 15 декабря. С этого момента восточную часть города покинули несколько тысяч человек. Эвакуация идет с перебоями и остановками, так как сирийское правительство и повстанцы постоянно обвиняют друг друга в нарушении условий соглашения о прекращении огня. Восточный Алеппо находился под контролем повстанцев больше четырех лет, последние два года - в осаде. Сирийские власти заявили о взятии города под полный контроль во вторник.