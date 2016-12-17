Китай захватил американский подводный исследовательский зонд в международных водах Южно-Китайского моря, утверждают власти США. Американское судно USNS Bowditch, в команде которого не было военнослужащих, использовало два автоматических зонда для сбора океанографических данных в 50 морских милях от побережья Филиппин, однако приблизившаяся на 500 метров китайская подводная лодка захватила один из аппаратов, сообщает в пятницу, 16 декабря, AFP. Как заявил представитель Пентагона Питер Кук, подводный зонд является собственностью США, и американские власти "призывают Китай немедленно вернуть подводный аппарат, следуя всем обязательствам в соответствии с международным правом". Китайцы подозревают американцев в шпионаже Команда USNS Bowditch пробовала связаться с китайским кораблем по радио, но не получила ответа, передает в тот же день американская телекомпания CNN. По словам американских моряков, они и раньше сталкивались с ситуациями, когда исследовательские корабли США преследовались судами военно-морского флота КНР, так как китайцы подозревали их в шпионской деятельности. Инцидент с американским зондом произошел на фоне нарастания напряженности вокруг построенных КНР искусственных островов в Южно-Китайском море в территориальной зоне, принадлежность которой оспаривается несколькими государствами. Обострение отношений КНР и США вызвал также телефонный разговор избранного президента США Дональда Трампа с главой Тайваня Цай Инвэнь - первый прямой контакт США с Тайванем с 1979 года, когда Вашингтон официально прервал дипломатические отношения с островом.
Китай захватил американский подводный зонд в Южно-Китайском море
- Политика - 17 Декабря 2016, 10:44