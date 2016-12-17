Полиция помогла лидеру правящей партии Польши покинуть Сейм

Глава правящей партии Польши "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский покинул здание Сейма, окруженное тысячами протестующих, которые требовали встречи с ним. На кадрах, показанных польской телекомпанией TVN24, видно, что полицейские, применив силу, оттеснили протестующих и помогли Ярославу Качиньскому выйти из здания и дойти до машины. После этого автомобиль Качиньского покинул площадь у здания парламента вместе с другими машинами, одна из которых принадлежит премьер-министру страны Беате Шидло. Депутат от оппозиционной партии Ежи Мейштович сообщил TVN24, что полиция применила слезоточивый газ, когда протестующие попытались остановить автомобиль Качиньского. Вечером в пятницу участники акции протеста в Варшаве заблокировали все выходы из здания польского Сейма, после того как оппозиция обвинила депутатов от правящей партии "Закон и справедливость" в том, что они приняли бюджет на следующий год, нарушив законодательство. Сотни протестующих требовали, чтобы глава правящий партии Ярослав Качиньский вышел к собравшимся. По данным агентства Рейтер, полицейские предпринимали попытку оттеснить протестующих от здания Сейма, однако позже, оценив их количество, отказались от этой идеи. Днём в пятницу оппозиция блокировала работу Сейма, отказавшись участвовать в заседании в знак протеста против ограничения доступа представителей СМИ на слушания. Согласно новым правилам, со следующего года запись на заседании смогут вести только пять польских телекомпаний. Инициаторы введения этих ограничений считают, что журналисты отвлекают депутатов, задавая ненужные вопросы. Депутаты оппозиционных партий сочли нововведения ограничением свободы слова и простояли несколько часов у трибуны спикера Сейма, сорвав таким образом голосование по бюджету на 2017-й год. После этого, по решению депутатов правящей партии, голосование было перенесено в другой зал. Оппозиция сочла результаты голосования нелегитимными, после чего на акцию протеста у здания Сейма вышли тысячи жителей Варшавы.