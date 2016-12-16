ЕС осудил Иран и Россию за удары по гражданским объектам в Сирии

ЕС осудил Иран и Россию за целенаправленные удары по гражданским объектам в Сирии. Об этом говорится в заключительном заявлении, принятом по итогам саммита ЕС, который завершил свою работу в Брюсселе поздним вечером в четверг, 15 декабря. Страны-члены Евросоюза потребовали от всех сторон, вовлеченных в военные действия в Сирии, незамедлительно предоставить помощь людям в Алеппо, а также обеспечить доступ международных наблюдателей. Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что виновные в военных преступлениях должны быть наказаны. По ее словам, на саммите была "эмоциональная" дискуссия о санкциях в отношении России, однако общей позиции выработано не было. "Но при этом стало ясно, что в то же время ни один из вариантов не исключен", - также добавила Меркель. Президент Франции Франсуа Олланд и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на саммите выступили за "резкий" ответ ЕС на ситуацию в Алеппо. В то же время, по мнению канцлера ФРГ, мировому сообществу не хватает ни денег, ни политической воли для помощи жителям Алеппо. Меркель призвала к нахождению политического решения военного конфликта. Помимо ситуации в Сирии, на саммите также обсуждалась совместная оборонная политика ЕС. Участники встречи объявили о расширении сотрудничества. "Мы придем к постоянному структурированному партнерству - по возможности при участии всех стран-членов", - пояснила Ангела Меркель. Для этого необходимы "военно-гражданские способности по управлению и планированию". Требуется также создание общего командного пункта.