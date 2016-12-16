Белый дом: за хакерскими атаками на Демпартию стоит лично Путин

В администрации президента США заявили, что российский президент Владимир Путин мог принимать непосредственное участие в хакерской операции, имевшей целью вмешательство в выборный процесс в Соединенных Штатах. Советник уходящего президента Барака Обамы Бен Роудс заявил, что Путин жестко контролирует любые операции, совершаемые российским правительством, из чего следует, что он был в курсе происходящего. "Всё, что нам известно о том, как действует Россия, и как Путин контролирует свое правительство, указывает на то, что, опять-таки - если вы ведете речь о масштабном электронном вмешательстве вроде этого, - то мы говорим о самых высоких этажах власти", - сказал Роудс. "И в конечном итоге Владимир Путин является официальным лицом, ответственным за действия российского правительства", - добавил советник Барака Обамы. Пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест добавил, что, по его мнению, факт участия в этом Путина совершенно очевиден. Президент США Барак Обама заявил, что Вашингтон примет ответные меры против российских хакеров, пытавшихся вмешаться в выборный процесс в США. "Полагаю, что нет никаких сомнений в том, что в случае, когда иностранное правительство пытается повлиять на чистоту наших выборов, мы должны принять меры", - сказал Барак Обама в интервью радиостанции NPR. По словам американского президента, США примут меры в подходящий, с их точки зрения, момент. "Некоторые из них [мер] могут быть вполне явными, и о них будет известно. А о некоторых - нет", - пояснил Обама. Российские официальные лица многократно заявляли о своей непричастности к хакерским атакам. В четверг в Кремле в очередной раз с негодованием отвергли предположения о том, что Путин дирижировал взломом и похищением данных в надежде оказать воздействие на итог выборов президента США.