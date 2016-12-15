Провокация Николая Бордюжи

Генсек ОДКБ Николай Бордюжа, говорят о вызовах безопасности стран ОДКБ в 2017 году, отметил в числе горячих точек и Арцах, а также заявил о других вызовах.

"Фактически сегодня происходит прямое противостояние с Западом России и союзников, отсутствие взаимодействия по борьбе с терроризмом, создание инфраструктуры военной вокруг Российской Федерации, переброска сюда контингентов, тяжелого вооружения, тяжелой техники, фактически противостояние в ряде областей — в информационной области, в финансовой области, в экономической области", заявил Бордюжа, указав на вызовы странам ОДКБ.

То, что Россия пребывает в противостоянии с Западом, понятно, но о каких союзниках говорит Бордюжа? Какие еще страны, помимо России, находятся в противостоянии с Западом?

Россия не жалея живота пытается вовлечь страны ОДКБ в противостояние с Западом. Это касается и Армении. Более того, в отношении Армении заявление Бордюжи выгляди провокационным. Ранее тот же Бордюжа заявил, что на саммите 26 октября в Санкт-Петербурге будут рассмотрены шаги по преодолению вызовов. О каких шагах идет речь?

Для Армении это может иметь просто катастрофические последствия, и дело не только в том, что Армения может пострадать от того, что окажется в противниках НАТО. Проблема в том, что, оставшись наедине с ОДКБ, Армения рано или поздно окажется перед лицом провокаций и поражения по Арцаху.

Об этом свидетельствует то, что ОДКБ не только не обсудил вопрос о противостоянии агрессии Азербайджана против Армении, а фактически поддержал Баку политически и в военном плане. Россия поставляет противнику Армении смертоносное оружие. По сведениям Коммерсанта, для обсуждения очередных поставок сегодня в Баку отправился российский вице-премьер Дмитрий Рогозин, который должен дать там объяснения по поставкам Армении «Искандеров».

Угроза со стороны Азербайджана не является для Бордюжи угрозой «прямого противостояния», более того, именно при поддержке России и стран ОДКБ в апреле Азербайджан совершил агрессию против Арцаха. Зато проблемой для ОДКБ становится Запад, который действительно может помешать управлять агрессией Азербайджана и реализовать казанский и подобные планы.