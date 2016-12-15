МИД РФ: Россия будет адекватно реагировать на наращивание присутствия НАТО у своих границ

Нет оснований полагать, что конфронтационные решения НАТО, подразумевающие давление на РФ, не будут выполнены после вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа, наращивание военной инфраструктуры НАТО вдоль границ РФ продолжится, и Москва будет адекватно на это реагировать, заявил в интервью РИА Новости директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин. Отвечая на вопрос, ожидают ли в России какого-то сдвига в политике НАТО после вступления Трампа в полномочия, российский дипломат сказать затруднился. «Сейчас очень трудно сказать, что будет, а что не будет. Ни гадать, ни предсказывать на этот счет я не готов», — сказал Келин. В то же время он пояснил, что в настоящее время действуют решения альянса, которые фактически заморозили работу Совета Россия-НАТО по военной линии. «Предпринимаются скороспелые меры по наращиванию военной инфраструктуры вблизи российских границ. Решения варшавского саммита НАТО предполагают, что весной этого года, а именно в апреле, будут размещены многонациональные батальоны на территории Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, будет также создаваться многонациональная бригада на базе румынских контингентов. Идет разговор о том, чтобы создать постоянное соединение натовских кораблей в Черном море. Это очень серьезные меры, и решения по ним уже приняты», — сказал Келин. «Поэтому даже если принять во внимание вступление в должность нового американского президента, то, думаю, нет никаких оснований полагать, что эти решения, без сомнения, конфронтационные, которые подразумевают давление на Россию, не будут выполнены. Они будут выполнены, натовская бюрократия не позволит их не выполнить», — считает директор департамента МИД РФ. «Наращивание военной инфраструктуры вдоль российских границ будет продолжаться, и нам придется на это адекватно реагировать», — подчеркнул Келин.