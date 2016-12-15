Курильские острова - оптом или в розницу?

Момент для того, чтобы договориться о подписании мирного договора и решить проблему, оставшуюся российским правителям в наследство от СССР, сейчас очень подходящий. Япония ищет площадку для инвестиций и собирает союзников на случай возможной борьбы с Китаем. Учитывая размеры страны, вес в мировой политике и вооруженные силы, даже если бы Россия гарантировала свой нейтралитет в случае большого азиатского конфликта - это уже было бы серьезным достижением Токио. Что касается интереса Владимира Путина, то он ищет инвестиции и технологии для российской экономики, а также старается подорвать режим санкций, введенных после аннексии Крыма. Игры патриотов Взаимная заинтересованность у руководителей двух стран, встречающихся 15-16 декабря, очевидно, есть. Гораздо хуже у них с пространством для маневра на этих переговорах. Ведь за спиной у обоих стоят местные "патриоты", которые любое компромиссное соглашение превратят на словах в национальный позор и поражение. В России Владимир Путин сам практически закрыл себе дверь для любых решений, которые приводят к уменьшению территории Российской Федерации, аннексировав Крым. Теперь говорить можно только о приращении земель, если, разумеется, российский президент не хочет дальнейшего ухудшения отношения россиян к себе. Японский премьер Синдзо Абэ в еще более тяжелой ситуации. Японские правые радикалы требуют от него немедленного возвращения всех четырех Курильских островов. Однако российский лидер прямо говорит накануне визита, что такое решение сейчас просто невозможно. Выходит и Путин, и Абэ должны быть готовы к тому, что в общественном мнении обеих стран любое достигнутое ими соглашение вызовет как минимум разочарование. А могут и вовсе обвинить в предательстве национальных интересов. Неудивительно, что оба лидера стремятся заранее продемонстрировать, как тяжело даются им эти переговоры. Японское правительство, в частности, активно намекает на сильное давление со стороны президента США Барака Обамы и его администрации. Ее, правда, многие в мире уже практически игнорируют, поскольку понятно, что после перехода власти в руки команды избранного президента Дональда Трампа американская внешнеполитическая стратегия сильно поменяется. В том числе, в отношении как Японии, так и России. Экономика впереди паровоза Не имея возможности сегодня договориться по территориальной проблеме, Путин и Абэ, судя по заявлениям некоторых их советников и помощников, намерены продемонстрировать успехи хотя бы в области экономики. Еще недавно в этой области у них было несколько опций. В частности, японская пресса рассуждала о возможности участия национальных топливно-энергетических компаний в приватизации российской "Роснефти". Однако глава этой компании Игорь Сечин, оказывается, подыскал других покупателей. Другие приватизационные проекты вроде тоже пока к реализации не готовы. Инновационные японские разработки, которые пока предлагались России, похоже, тоже ею вежливо отложены в сторону. Нельзя сказать, чтобы для Кремля переработка мусора или создание сети автономных ветряных электростанций выглядели так уж привлекательно. А более "чувствительных" технологий японцы не предлагают, вежливо кивая на продолжающие действовать против России санкции. Остается собственно две опции. Первая - кредиты. Кремль бы хотел их получать, а Япония могла бы дать. Но тут есть риск для японских финансово-кредитных организаций самим попасть под американские санкции, если речь пойдет о сотрудничестве с российскими госбанками. Так что договориться о кредитах можно, а вот дать их наверняка удобнее уже после того как Дональд Трамп займет кресло президента США в Белом доме. Вторая же опция наверняка и станет главной темой экономических переговоров во время визита Владимира Путина в Японию. Она называется "совместная экономическая деятельность" на Курильских островах. В ее рамках Япония, как ожидается, упростит для россиян визовый режим, а Россия, возможно, и вовсе отменит визы для посещающих Курилы японских инвесторов, а может - для всех японских подданных. Искусство компромисса Совместная экономическая деятельность - это практически беспроигрышный вариант, который обе стороны могут подавать как свою победу. Японские власти наверняка скажут, что это первый шаг к восстановлению суверенитета над южными Курилами (или северными территориями, как их называют в Японии). А Владимир Путин сможет назвать это первым шагом к заключению мирного договора, так и не подписанного после окончания Второй мировой войны, и первым пакетом японских инвестиций. Статус же островов останется прежним, и вряд ли его всерьез еще будут обсуждать в ближайшее время. Как минимум - до президентских выборов в России 2018 года. Автор: Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW.
Курильские острова - оптом или в розницу?
- Политика - 15 Декабря 2016, 10:40