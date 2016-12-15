Дмитрий Рогозин отправляется в Баку

По сведениям “Ъ”, господин Рогозин вылетит в Баку накануне заседания межправительственной комиссии, запланированной на 16 декабря, и всю пятницу проведет в переговорах. По словам топ-менеджера предприятия оборонной промышленности РФ, помимо обсуждения вопросов общего сотрудничества, отдельной строкой в повестке выделено два мероприятия: встреча вице-премьера РФ с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и переговоры по линии оружейного экспорта, в которых будет задействован первый заместитель директора Федеральной службы по ВТС Андрей Бойцов.

Источники “Ъ” в системе ВТС отмечают, что одной из основных задач российских переговорщиков станет разъяснение позиции РФ относительно осуществленной в этом году поставки оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» Армении: «Азербайджанские партнеры крайне негативно отреагировали на подобное развитие событий в контексте нагорно-карабахской проблемы». По данным СМИ, один дивизион комплекса «Искандер» был передан армянской армии осенью на основе соглашений о поставках оружия в ОДКБ. Официально факт этих поставок никогда не подтверждался, однако в сентябре 2016 года во время репетиции военного парада в честь 25-летия независимости Армении в Ереване были впервые замечены самоходные пусковые установки данного ОТРК.

Российская сторона неоднократно заявляла о том, что стремится соблюсти баланс сил в сложном регионе. «Если мы себе представим на минутку, что Россия отказалась от этой роли,— мы же прекрасно понимаем: это место пустым не будет. Будут покупать оружие в других странах, степень его смертоносности от этого не уменьшится»,— так, например, в апреле 2016 года рассуждал о поставках оружия Армении и Азербайджану премьер РФ Дмитрий Медведев.

Напомним, что в период 2010–2014 годов Баку заключил с Москвой контракты на закупку двух дивизионов зенитных ракетных систем С-300ПМУ-2, нескольких батарей зенитных ракетных комплексов «Тор-М2Э», около 100 боевых и транспортных вертолетов. Были также заключены соглашения на закупку не менее 100 танков Т-90С и около 100 единиц боевых машин пехоты БМП-3, 18 самоходных артиллерийских установок «Мста-С» и стольких же тяжелых огнеметных систем ТОС-1А, реактивных систем залпового огня «Смерч». В 2016 году РФ продолжит поставку бронетранспортеров БТР-82А и бронемашин пехоты БМП-3 (их в 2015 году Азербайджан получил не менее 30 единиц).

Иван Сафронов