Россия предлагает Евросоюзу военное сотрудничество

Перед началом саммита Евросоюза постоянный представитель России в этой организации Владимир Чижов предложил Брюсселю военное сотрудничество с Москвой в рамках антикризисных операций. "Мы открыты к интенсивному и взаимовыгодному диалогу в центральных вопросах внешней политики, и мы также готовы к военному сотрудничеству", - сказал Чижов в интервью немецкой газете Die Welt, опубликованном в среду, 14 декабря. Он назвал "вполне реальной возможность участия российской армии в операциях под эгидой ЕС и третьих стран", напомнив, что Москва и Евросоюз уже "тесно взаимодействуют" в операции против пиратов в Сомали, а также в Чаде и на Балканах. "Мы готовы поставить такое сотрудничество в рамках двустороннего соглашения на правовую основу", - сказал Чижов. По его словам, целью такого соглашения станет "стабильное и конструктивное сотрудничество" в горячих точках во всем мире. Российский дипломат также выразил мнение, что "такие совместные операции могли бы проводиться поочередно под российским и европейским командованием, а также под эгидой ООН". В настоящее время Евросоюз старается усилить свой военный потенциал, а также ускорить реагирование на кризисные ситуации. С этой целью в Брюсселе планируют создать центр подготовки к участию в операциях ЕС, а также совместный оборонный фонд. Шансы на расширение военного сотрудничества между Евросоюзом и Россией эксперты оценивают как невысокие, по меньшей мере, в среднесрочной перспективе, отмечает Die Welt.