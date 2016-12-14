Алиев говорит, что закупил у Израиля оружие на 4,8 млрд. долларов

  • Lragir.am
  • Политика - 14 Декабря 2016, 11:50
«Стоимость контрактов по закупке оборонного оборудования, заключенных до сих между компаниями Азербайджана и Израиля, составляет около 5 млрд. долларов, а если точнее, 4 млрд. 850 млн. долларов».  Как сообщает Vesti.Az со ссылкой на сайт президента Азербайджана, об этом после подписания азербайджано-израильских документов в заявлении для печати отметил Ильхам Алиев.

Он отметил, что значительная часть контрактов уже реализована: «Мы до сих пор  продолжаем работать над этим, и очень довольны уровнем данного сотрудничества». 

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