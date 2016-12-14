Эксперты: конфликт России с НАТО - одна из главных угроз 2017 года

Американские аналитики, опрошенные Советом по международным отношениям, назвали одной из главных угроз 2017 года для США возможный конфликт между Россией и НАТО. По мнению экспертов, вероятность такого конфликта умеренная, однако последствия будут чрезвычайно тяжелыми. Конфликт может представлять собой "преднамеренную или случайную конфронтацию между Россией и странами НАТО, проистекающую из агрессивного поведения России в Восточной Европе". Другая важнейшая угроза наступающего года, по мнению экспертов, - возможный ядерный кризис в Северной Корее. Вероятность данного сценария велика, однако последствия менее серьезны для Вашингтона, считают эксперты. Это уже девятое исследование о возможных угрозах для США, подготовленное американским Советом по международным отношениям. Он является одной из крупнейших в стране частных аналитических компаний, объединяющей почти 5 тысяч человек. Раз в два месяца Совет издает журнал Foreign Affairs, считающийся наиболее авторитетным в вопросах внешней политики США. В опросе, легшем в основу доклада, приняли участие около 500 правительственных чиновников и экспертов по внешней политике.