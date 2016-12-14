Эвакуация повстанцев и мирных жителей из восточного Алеппо задерживается

Запланированная эвакуация повстанцев и мирных жителей из восточной части сирийского города Алеппо, до последнего времени находившейся под контролем сирийских боевиков и оппозиции, задерживается. Повстанцы обвиняют верные Дамаску формирования в том, что они препятствуют выезду людей из захваченных армией районов Алеппо. Эвакуация должна была начаться еще в 6 часов по московскому времени, однако, по сообщению оппозиционной организации Сирийский наблюдательный центр по правам человека (SOHR), восточную часть Алеппо пока не покинул ни один повстанец или мирный житель. Представитель SOHR утром в среду, 14 декабря, сообщил, что это, по всей видимости, вызвано разногласиями между Сирией и ее союзницей - Россией: сирийские власти недовольны тем, что Москва объявила о победе над повстанцами в Алеппо без согласования с Дамаском. Накануне повстанцы после продолжительных ожесточенных боев договорились о сдаче восточного Алеппо правительственной армии. По сообщениям журналистов, автобусы для перевозки людей стоят наготове. У повстанцев и гражданских лиц есть возможность покинуть Алеппо в направлении сирийской провинции Идлиб, находящейся под контролем оппозиции и боевиков. Эксперты критикуют Запад Между тем немецкие эксперты в связи с ситуацией в Алеппо раскритиковали Запад за то, что он слишком поздно и нерешительно отреагировал на конфликт в Сирии. Председатель Мюнхенской международной конференции по вопросам безопасности Вольфганг Ишингер (Wolfgang Ischinger) в интервью газете Bild заявил, что "нельзя требовать смещения диктатора и при этом сидеть сложа руки в надежде на его добровольный уход". "Утратив доверие к себе, Запад лишился возможности прийти на помощь населению Сирии", - указал Ишингер. Эксперт партии "зеленых" по внешней политике Омид Нурипур (Omid Nouripour) обвинил западные страны в том, что они отреагировали на происходящее в Сирии лишь после начала миграционного кризиса, а председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген (Norbert Röttgen) констатировал несогласованность позиции Запада по Сирии.