Навальный решил бороться за пост президента на выборах 2018 года

Оппозиционный политик Алексей Навальный объявил, что выдвинется кандидатом на пост президента в 2018 году. О планах участвовать в президентской гонке Навальный написал в электронном письме тем, кто жертвовал деньги на его проекты или работал на них волонтером. Он также записал видеообращение, в котором сидит за столом - слева от него российский флаг, справа фотографии семьи. В обращении Навальный говорит, что долго размышлял, должен ли участвовать в выборах. "И размышления мои были даже не о том, как сложно в современной России вести кампанию против действующей власти. Я думал о том, будет ли это полезно для всех. Будет ли это хорошо для страны, для общества, для государства, для каждого конкретного человека, включая тех, кто не разделяет мои идеи, если я пойду на эти выборы", - сказал политик. По его словам, он пришел к выводу, что примет участие в борьбе за пост президента России. "К сожалению, мы уже привыкли к тому, что голосование ничего не решает, - добавил Навальный. - Неудивительно, ведь настоящих выборов в России не было с 1996 года, и это одна из причин нашего бедственного положения. По его убеждению, те, кто сейчас у власти, "находятся при ней больше 17 лет, и они перестали реагировать на любые замечания", а Кремль, и правительство озабочены только решением своих личных и денежных вопросов. Навальный пообещал обсуждать в ходе кампании то, о чём все молчат, но что давно пора сказать: "Как будут распределяться национальные богатства страны: справедливо или и дальше 88% богатства будет принадлежать одной десятой процента населения. Сможет ли наконец работающий человек спокойно платить по ипотеке или его задушат безумными процентами". Он добавил, что хочет обсудить с этой властью, "как долго ещё мы будем видеть министров, у которых дома хранятся чемоданы с деньгами". На выборах, по его словам, "пора выбирать между застоем и программой развития", и оппозиционер готов такую программу предложить стране. "Мы победим неравенство и победим коррупцию. Мы возродим и улучшим здравоохранение и образование. У нас будет сильная армия и достойная жизнь для всех, кто трудится", - пообещал он. В письме, которое Навальный прислал сторонникам, он отметил, что отдает себе отчёт в том, "как сложно будет противостоять действующей власти с её фальсификациями и пропагандистской машиной". "Я очень хорошо понимаю, что даже стать кандидатом мне будет непросто", - добавил он. Оппозиционер утверждает, что у него есть программа, "которая лучше, чем то, что предлагают Путин и Кремль". "Я не боюсь называть вещи своими именами, разоблачать не только "систему", но и конкретных людей", - подчеркнул он. Навальный уже запустил сайт своей предвыборной кампании. Судя по материалам сайта, она пройдет под лозунгом "пора выбирать". Что может помешать Навальному выдвинуться на выборы? В Ленинском районном суде Кирова 5 декабря началось повторное рассмотрение "дела Кировлеса", по которому Навальный 16 октября 2013 года получил пять лет условно. Оспаривая решения судов по делу "Кировлеса", Навальный и его защитники дошли до Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). В феврале 2016 года ЕСПЧ постановил, что политик был осужден за преступление, неотличимое от законной предпринимательской деятельности. Если российский суд подтвердит вынесенный три года назад приговор, Навальный не сможет баллотироваться в президенты в течение 5 лет, пока он будет отбывать условное наказание (ст. 3, п. 5.1 закона "О выборах президента РФ"). Впрочем, и после окончания срока наказания Навальный тоже не сможет участвовать в выборах, так как его судимость не будет погашена. В отношении условно осужденных судимость считается погашенной по "истечении испытательного срока" (ст. 86, п. 3, ч. "а" УК). В 2013 году суд назначил оппозиционеру испытательный срок пять лет. Но и спустя пять лет Навальный не обретет пассивного избирательного права, так как закон о выборах президента (ст. 3, п. 5.2, подп. 1.1) разрешает баллотироваться отбывшим наказание за тяжкие преступления только через десять лет после того как их судимость будет погашена.