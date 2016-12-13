Навальный решил бороться за пост президента на выборах 2018 года

Оппозиционный политик Алексей Навальный объявил, что выдвинется кандидатом на пост президента в 2018 году. О планах участвовать в президентской гонке Навальный написал в электронном письме тем, кто жертвовал деньги на его проекты или работал на них волонтером. Он также записал видеообращение, в котором сидит за столом - слева от него российский флаг, справа фотографии семьи. В обращении Навальный говорит, что долго размышлял, должен ли участвовать в выборах. "И размышления мои были даже не о том, как сложно в современной России вести кампанию против действующей власти. Я думал о том, будет ли это полезно для всех. Будет ли это хорошо для страны, для общества, для государства, для каждого конкретного человека, включая тех, кто не разделяет мои идеи, если я пойду на эти выборы", - сказал политик. По его словам, он пришел к выводу, что примет участие в борьбе за пост президента России. "К сожалению, мы уже привыкли к тому, что голосование ничего не решает, - добавил Навальный. - Неудивительно, ведь настоящих выборов в России не было с 1996 года, и это одна из причин нашего бедственного положения. По его убеждению, те, кто сейчас у власти, "находятся при ней больше 17 лет, и они перестали реагировать на любые замечания", а Кремль, и правительство озабочены только решением своих личных и денежных вопросов. Навальный пообещал обсуждать в ходе кампании то, о чём все молчат, но что давно пора сказать: "Как будут распределяться национальные богатства страны: справедливо или и дальше 88% богатства будет принадлежать одной десятой процента населения. Сможет ли наконец работающий человек спокойно платить по ипотеке или его задушат безумными процентами". Он добавил, что хочет обсудить с этой властью, "как долго ещё мы будем видеть министров, у которых дома хранятся чемоданы с деньгами". На выборах, по его словам, "пора выбирать между застоем и программой развития", и оппозиционер готов такую программу предложить стране. "Мы победим неравенство и победим коррупцию. Мы возродим и улучшим здравоохранение и образование. У нас будет сильная армия и достойная жизнь для всех, кто трудится", - пообещал он. В письме, которое Навальный прислал сторонникам, он отметил, что отдает себе отчёт в том, "как сложно будет противостоять действующей власти с её фальсификациями и пропагандистской машиной". "Я очень хорошо понимаю, что даже стать кандидатом мне будет непросто", - добавил он. Оппозиционер утверждает, что у него есть программа, "которая лучше, чем то, что предлагают Путин и Кремль". "Я не боюсь называть вещи своими именами, разоблачать не только "систему", но и конкретных людей", - подчеркнул он. Навальный уже запустил сайт своей предвыборной кампании. Судя по материалам сайта, она пройдет под лозунгом "пора выбирать". Что может помешать Навальному выдвинуться на выборы? В Ленинском районном суде Кирова 5 декабря началось повторное рассмотрение "дела Кировлеса", по которому Навальный 16 октября 2013 года получил пять лет условно. Оспаривая решения судов по делу "Кировлеса", Навальный и его защитники дошли до Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). В феврале 2016 года ЕСПЧ постановил, что политик был осужден за преступление, неотличимое от законной предпринимательской деятельности. Если российский суд подтвердит вынесенный три года назад приговор, Навальный не сможет баллотироваться в президенты в течение 5 лет, пока он будет отбывать условное наказание (ст. 3, п. 5.1 закона "О выборах президента РФ"). Впрочем, и после окончания срока наказания Навальный тоже не сможет участвовать в выборах, так как его судимость не будет погашена. В отношении условно осужденных судимость считается погашенной по "истечении испытательного срока" (ст. 86, п. 3, ч. "а" УК). В 2013 году суд назначил оппозиционеру испытательный срок пять лет. Но и спустя пять лет Навальный не обретет пассивного избирательного права, так как закон о выборах президента (ст. 3, п. 5.2, подп. 1.1) разрешает баллотироваться отбывшим наказание за тяжкие преступления только через десять лет после того как их судимость будет погашена.
Навальный решил бороться за пост президента на выборах 2018 года
- Политика - 13 Декабря 2016, 15:36