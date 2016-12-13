Лидеры ОДКБ обсудят рост активности НАТО на границах Организации

Саммит стран Организации Договора о коллективной безопасности пройдет в декабре, ожидается, что на нем страны утвердят кандидатуру нового генсека и обсудят возрастающую активность НАТО на границах ОДКБ. Sputnik. Лидеры стран-членов ОДКБ обсудят в конце декабря возможные способы реагирования на возрастающую активность НАТО на границах Организации, сказал генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа в интервью "Известиям". "Мы должны четко понимать, что происходит вокруг наших границ, зачем НАТО подтягивает вооружения, создает инфраструктуру. Переводит дополнительные четыре батальона (в страны НАТО в Восточной Европе — ред.), зачем это делается? И как меняется в целом обстановка в сфере безопасности? Как реагировать, чтобы мы не опоздали… Об этом и будет разговор. Мы же не можем молчать и ничего не делать, глядя на то, как вокруг нас страны пичкают оружием, перебрасывают контингенты", — заявил Бордюжа. По словам генсека ОДКБ, у стран ОДКБ должно быть понимание того, как меняется в целом обстановка в сфере безопасности и как реагировать на эти изменения. При этом генсек ОДКБ пояснил, что в этом контексте речь не идет о наращивании военной мощи ОДКБ. "У нас силовой составляющей достаточно", — заверил Бордюжа. Предполагается, что на предстоящей в конце декабря встрече президенты стран-членов ОДКБ проведут свободный обмен мнениями по различным аспектам международной повестки. Отдельно будут обсуждаться вопросы интеграции на евразийском пространстве. Также в программе саммита — вопрос о процедуре назначения генерального секретаря организации. Согласно ротации, новым генсеком ОДКБ должен стать представитель Армении. Этот вопрос должен был рассматриваться 14 октября в ходе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване. Однако после заседания президент Армении Серж Саргсян заявил, что вопрос был снят с повестки и будет рассмотрен в конце года.





