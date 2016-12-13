Битва за Алеппо вступила в заключительную фазу

Представители сирийской правительственной армии заявляют, что битва за Алеппо вошла в заключительную стадию после ряда успешных операций против повстанцев, удерживавших районы на юге города. Генерал-лейтенант Заид аль-Селех, командующий силами безопасности в этом районе, заявил, что повстанцы должны сдаться или умереть. Источник в сирийской армии сообщил агентству Рейтер, что уже в ближайшие часы может быть объявлено, что весь город находится под контролем правительственных войск. Российское министерство обороны ранее заявило, что в результате боев из Алеппо бежало более 100 тысяч человек, а остающиеся там 2200 повстанцев полностью окружены. "Битва за Алеппо достигла своего конца. Осталось совсем немного времени", - сказал агентству Франс пресс представитель базирующегося в Лондоне сирийского центра мониторинга за правами человека. По информации сирийского государственного информагентства Сана, правительственная армия установила контроль над важным южным районом Шейх-Саид и двумя соседними районами, и теперь силы президента Башара Асада контролируют 90% города. На прошлой неделе сирийским правительственным войскам удалось взять под контроль все районы в историческом центре Алеппо. Полный контроль над Алеппо - вторым по размерам сирийским городом - основная цель сил Башара Асада в борьбе против повстанцев. Наступление сирийской армии продолжается при поддержке шиитских ополчений, финансируемых Ираном, и российской авиации. США, которые поддерживают повстанцев, и Россия провели в конце недели новую встречу дипломатов в Женеве, обсуждая условия возможного перемирия и выхода повстанцев из Алеппо. Однако в понедельник американские официальные лица сообщили, что российские дипломаты отвергли предложение о немедленном прекращении вооруженных действий. Наблюдатели отмечают, что падение Алеппо станет серьезным ударом по оппозиции, так как режим будет контролировать четыре крупнейших города в стране. Однако Риад Хиджаб, координатор переговорной комиссии, объединяющей представителей различных повстанческих группировок, заявил, что отступление в Алеппо не уменьшит их решимости бороться с режимом. "Если Асад и его союзники полагают, что военное наступление в ряде районов Алеппо означает, что мы пойдет на уступки, этого не произойдет", - заявил он на пресс-конференции.