Сенат США займется возможным вмешательством РФ в выборы

Белый дом в понедельник, 12 декабря, поддержал расследование Конгрессом кибератак, совершенных во время избирательной кампании в США и приписываемых хакерам, действовавшим в интересах России. Об этом на брифинге для журналистов заявил пресс-секретарь действующего президента США Джош Эрнест. "Мы давно поддерживаем подход, в соответствии с которым Конгресс должен заняться рассмотрением этого вопроса", - подчеркнул представитель Белого дома. При этом Эрнест отметил, что и "без доступа к засекреченной информации понятно, кто извлек выгоду из вредоносной активности российской (стороны) в киберпространстве". Ранее лидер республиканского большинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл сообщил журналистам, что расследованием займется сенатский комитет по делам разведки. Заявление политика стало реакцией на совместное обращение, с которым в воскресенье, 11 декабря, выступила группа сенаторов в составе республиканцев и демократов. Глава сенатского комитета по делам вооруженных сил республиканец Джон Маккейн, сенатор от Южной Каролины республиканец Линдси Грэм, лидер Демократической партии в Сенате Чак Шумер и сенатор от штата Род-Айленд демократ Джек Рид призвали забыть о межпартийных разногласиях и, действуя "на двухпартийной основе", расследовать обстоятельства возможного вмешательства Москвы в предвыборную кампанию в США. Члены коллегии выборщиков потребовали разъяснений Кроме того, с требованием провести специальный брифинг на эту тему в понедельник, 12 декабря, выступила группа выборщиков, преимущественно демократов, из числа коллегии, которая 19 декабря должна собраться, чтобы официально подвести итоги прошедших в стране президентских выборов и утвердить избранного президента Дональда Трампа на пост главы государства. Ряд выборщиков обратился с открытым письмом к директору Национальной разведки США Джеймсу Клэпперу и потребовал от него прояснить ситуацию вокруг расследования возможных связей Дональда Трампа, а также его советников и помощников по избирательной кампании с лицами, предположительно имеющими отношение ко "вмешательству российского правительства в выборы". Команда Клинтон требует объяснений от Белого дома Команда кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон впервые за последнее время прокомментировала дискуссию о влиянии хакерских атак, за которыми, предположительно, стоит Россия, на исход выборов. Глава штаба Клинтон Джон Подеста от ее имени потребовал 12 декабря, чтобы Белый дом раскрыл всю известную информацию о кибератаках во время предвыборной гонки. "Мы считает, что администрация должна объяснить американцам, что ей известно о машстабе и методах российского вмешательства, и сделать это надо как можно быстрее. В связи с этим мы поддерживаем запрос членов комитета по разведке в Сенате о раскрытии информации, касающейся роли России в ходе выборов, и обнародовании этих данных публично", - заявил Подеста.
Сенат США займется возможным вмешательством РФ в выборы
- Политика - 13 Декабря 2016, 10:24