Серж Саргсян: «Армия, население и граждане НКР должны быть готовы к трудным временам»

Радио Азатутюн Переговоры по урегулированию карабахского конфликта не ведутся. Об этом вчера в Степанакерте на встрече с деятелями культуры заявил президент Армении Серж Саргсян. «Не то чтобы переговоры, последний серьезный разговор по вопросу Нагорного Карабаха состоялся 10 августа. После этого никаких серьезных обсуждений о проблеме не было», - пояснил Саргсян. Президенты Армении и Азербайджана по вопросу нагорно-карабахского конфликта в этом году встречались дважды, последняя встреча состоялась примерно полгода назад по инициативе президента России Владимира Путина в Санкт-Петербурге. О необходимости возобновления переговоров на днях заявили главы внешнеполитических ведомств стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Посетивший в выходные дни передовую в Карабахе Серж Саргсян вчера также заявил, что ситуация на границе находится под контролем. «На передовой нет особо напряженной ситуации, обычная ситуация, которая, можно сказать, гораздо более спокойная, чем год назад», - сказал он. Отвечая на вопрос директора Ереванского кукольного театра Рубена Бабаяна о том, почему, именно сейчас президент решил посетить Карабах, Серж Саргсян подчеркнул, что для него визит является обязанностью. «Это внутренняя обязанность, потому что сейчас тот период, когда и армия, и население, и граждане НКР уже должны быть готовы к трудным временам. У армии есть много потребностей, и эти потребности нужно оценить, потому что наши возможности не безграничны, чтобы мы моли решить все вопросы, все проблемы. Поэтому необходимо оценить потребности, посмотреть – какие из них первоочередные, и решить их. Период времени обусловлен этим», - сказал Серж Саргсян.