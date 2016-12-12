Мэй выступает за официальное определение антисемитизма

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник выступит с речью в поддержку официального определения антисемитизма, что, по ее мнению, облегчит привлечение к ответственности виновных в преступлениях на почве ненависти к евреям. Четкое определение того, что следует считать антисемитизмом, поможет полиции, муниципалитетам, университетам и другим организациям, считает правительство. Международный альянс памяти о Холокосте (IHRA) надеется, что это официальное определение, согласованное только в этом году, будет принято на международном уровне. В этой формулировке антисемитизмом называется "определенное отношение к евреям, которое может выражаться в ненависти к евреям". Далее в тексте говорится, что "риторические и физические проявления антисемитизма направляются против евреев или неевреев и(или) их собственности, против организаций еврейской общины и религиозных зданий". Юридически обязывающий характер В заявлении Даунинг-стрит говорится, что принятие официального определения антисемитизма поможет привлекать к ответственности антисемитов. До сих пор это часто было трудно сделать, так как у этого понятия не было четкого определения и оно по-разному интерпретировалось разными инстанциями. IHRA, который поддерживается 31 страной, в том числе Великобританией, США, Израилем, Францией и Германией, разработал конкретную формулировку того, что следует считать антисемитизмом, в мае 2016 года. По словам представителей альянса, имеющее юридически обязывающий характер определение предоставит властям разных стран "политические инструменты" для борьбы с преступлениями, совершенными на почве ненависти по отношению к евреям. Британская полиция уже использует одну из версий этой формулировки, но теперь это должны будут делать и другие государственные институты, в том числе муниципальные советы. "Теперь будет единое определение антисемитизма - слов или действий, выражающих ненависть по отношению к евреям из-за того, что они евреи, - и виновные в этом будут привлечены к ответственности", - говорится в заявлении Терезы Мэй. "Существование антисемитизма в нашей стране неприемлемо. Еще менее приемлем тот факт, что случаи нападений, насколько известно, учащаются", - следует из текста речи премьер-министра. На прошлой неделе человек, проводивший в интернете антисемитскую кампанию против депутата парламента от Лейбористской партии Люсианы Бергер, был приговорен к двум годам тюремного заключения. Community Security Trust, благотворительная организация, занимающаяся защитой еврейской общины, сообщает, что число антисемитских инцидентов в Великобритании между январем и июнем этого года возросло на 11% по сравнению с тем же периодом в 2015 году. Саджид Джавид, министр по делам общин и местного самоуправления, заявил что антисемитизм следует рассматривать как "нападение на идентичность людей, которые живут рядом с нами и вносят важный вклад в наше общество" "Нет никаких оправданий антисемитизму или любой другой форме расизма или предрассудков", - добавил министр. "О преступлениях всегда следует сообщать полиции, и по отношению к ним должен применяться закон, но мы хотим создать атмосферу в обществе, при которой не совершались бы преступления на почве ненависти", - сказал Саджид Джавид. Лейбористская партия, в адрес которой звучали обвинения в том, что она не справляется с проявлениями антисемитизма в своих собственных рядах, приветствовала заявление Терезы Мэй.