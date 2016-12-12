Израиль активизируется: чем это чревато для Армении

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху завтра прибудет в Баку. Правда, всего на несколько часов, после чего улетит в Астану. Но визит уже многое эксперты назвали историческим. В последний раз он был в Баку в 1997 году.

До визита, в воскресенье, в некоторых российских СМИ появилась информация со ссылкой на главу Моссада, который, якобы, сказал, что Азербайджан и Израиль подпишут важные соглашения в сфере безопасности. В тиражированном интервью отмечалось, что Израиль предоставит Азербайджану современные вооружения.

В понедельник азербайджанские СМИ опровергли факт интервью и сообщили, что это была фейковая новость.

Тем не менее, визит Нетаньяху в Баку состоится, и не совсем ясно, какие договоренности будут достигнуты и в какой мере они представляют угрозу Армении.

Нетаньяху в последние дни явно активизировал политику. Он вчера заявил, что попытается поговорить с избранным президентом Трампом по поводу отмены ядерного соглашения с Ираном. Ранее президент Ирана Хаcан Рухани сказал, что не позволит отмены этого соглашения.

Кроме того, Нетаньяху раскрыл детали соглашений с Владимиром Путиным по Сирии. Он сказал, что ранее договорился с Путиным не препятствовать вторжению в Сирию и продвижению Асада, если сирийские правительственные войска не будут трогать Израиль.

Израиль, значимость которого в мировой политике, по словам экспертов, в годы правления Обамы несколько снизилась, видимо, решил активизироваться, причем, в публичном режиме. Удастся ли Нетаньяху изменить политику США, направленную на налаживание партнерства с Ираном? Сыграет ли Нетаньяху на том факте, что мужем дочери Трампа Иванки является ортодоксальный еврей?

Предстоящий визит Нетаньяху в Баку уже вызвал недовольство Ирана. Иран не скрывает антиизраильских настроений, и вероятное укрепление сотрудничества Израиля с Азербайджаном может заставить Тегеран свернуть некоторые проекты в Азербайджане. В этом случае Армения получит шанс «монополизировать» и расширить сотрудничество с Ираном. Но если Израиль действительно поставит Азербайджану некие современные вооружения, то это может стать угрозой безопасности Армении.

Во время войны в апреле в Карабахе техническое преимущество Азербайджану в определенной мере обеспечили израильские дроны-камикадзе. Продолжится ли военное сотрудничество Израиля и Азербайджана против Армении?