Юнкер раскритиковал приостановку переговоров о вступлении Турции в ЕС

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер высказался против приостановки переговоров об ассоциации Турции в Евросоюз. Однако он возложил вину на турецкие власти за невыполнение условий для интеграции Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выступил против приостановки соглашения о вступлении Турции в ЕС. Свое мнение он выразил в интервью немецкой газеты ​Welt am Sonntag. По его словам, очень важно поддерживать диалог с Турцией. «Мы должны работать над тем, чтобы Турция двигалась в сторону Евросоюза, а не делала гигантские шаги назад», — сказал Юнкер. Председатель Еврокомиссии также заявил, что «если Турция не готова полностью выполнить условия для послабления визового режима и, как следствие, изменить антитеррористические законодательство, то это вина исключительно турецкого правительства и турецкого президента [Реджепа Тайипа Эрдогана], что их граждане до сих пор не могут свободно въезжать в ЕС». Юнкер пояснил, что эту позицию нужно донести до турецкого народа.

