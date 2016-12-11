Австрия обещает заблокировать переговоры с Турцией о вступлении в ЕС

Австрия намерена блокировать переговоры с Турцией о вступлении в Евросоюз. Глава австрийского МИДа Себастьян Курц заявил в субботу, 10 декабря, агентству APA, что Вена будет возражать против продолжения переговоров в ходе принятия соответствующего решения на заседании Совета министров иностранных дел ЕС. "Мы не готовы одобрить нынешний проект решения, поскольку, на мой взгляд, в нем не содержится должная реакция на развитие ситуации в Турции, - отметил глава внешнеполитического ведомства Австрии. - Инакомыслящих запугивают, оппозиционеров сажают, планируется введение смертной казни. На это необходима четкая реакция Европейского Союза". По словам Курца, не должно иметь никакого значения, что замораживание переговоров будет угрожать соглашению по беженцам между ЕС и Турцией. "Если из-за соглашения по беженцам мы будем все допускать и закрывать глаза на то, что там происходит, мы попадем в опасную форму зависимости", - подчеркнул он. Заседание Совета министров иностранных дел ЕС пройдет в Брюсселе 12-13 декабря. Ранее Еврокомиссия рекомендовала продолжить переговоры с Анкарой.