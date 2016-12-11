В результате двух взрывов в Стамбуле погибли 29 человек

  • BBCRussian.com, Русская служба
  • Политика - 11 Декабря 2016, 09:00
По меньшей мере 29 человек, в том числе 27 полицейских, погибли в результате двух взрывов рядом с футбольным стадионом Vodafone Arena в стамбульском районе Бешикташ. Еще 166 человек получили ранения.

Министр внутренних дел Сулейман Сойлу ранее сообщил, что целью нападения были полицейские. По его словам, уже задержаны 10 подозреваемых в организации взрывов.

Организаторы теракта хотели, чтобы жертв было как можно больше, говорится в заявлении президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

Вечером 11 декабря рядом с домашним стадионом футбольной команды "Бешикташ" взорвалась машина, начиненная взрывчаткой.

Взрыв произошел через два часа после окончания матча "Бешикташа" с "Бурсаспором" в том месте, где со стадиона выходили фанаты "Бурсаспора".

Позже стало известно, что второй взрыв прогремел в близлежащем парке, его осуществил смертник.

По данным МВД, взрывное устройство в заминированном автомобиле было приведено в действие с помощью дистанционного управления.

Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственности за нападение, однако предыдущие нападения в Турции осуществлялись курдскими боевиками и группировкой "Исламское государство", запрещенной в ряде стран, в том числе России и Турции.

Из-за того, что целью нападения стали полицейские, подозрение, скорее всего, падет на курдские боевые группировки, которые ранее нападали на службы безопасности, отмечает корреспондент Би-би-си в Турции Марк Лоуэн.

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