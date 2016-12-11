В результате двух взрывов в Стамбуле погибли 29 человек

По меньшей мере 29 человек, в том числе 27 полицейских, погибли в результате двух взрывов рядом с футбольным стадионом Vodafone Arena в стамбульском районе Бешикташ. Еще 166 человек получили ранения. Министр внутренних дел Сулейман Сойлу ранее сообщил, что целью нападения были полицейские. По его словам, уже задержаны 10 подозреваемых в организации взрывов. Организаторы теракта хотели, чтобы жертв было как можно больше, говорится в заявлении президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Вечером 11 декабря рядом с домашним стадионом футбольной команды "Бешикташ" взорвалась машина, начиненная взрывчаткой. Взрыв произошел через два часа после окончания матча "Бешикташа" с "Бурсаспором" в том месте, где со стадиона выходили фанаты "Бурсаспора". Позже стало известно, что второй взрыв прогремел в близлежащем парке, его осуществил смертник. По данным МВД, взрывное устройство в заминированном автомобиле было приведено в действие с помощью дистанционного управления. Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственности за нападение, однако предыдущие нападения в Турции осуществлялись курдскими боевиками и группировкой "Исламское государство", запрещенной в ряде стран, в том числе России и Турции. Из-за того, что целью нападения стали полицейские, подозрение, скорее всего, падет на курдские боевые группировки, которые ранее нападали на службы безопасности, отмечает корреспондент Би-би-си в Турции Марк Лоуэн.