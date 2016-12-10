Турция направила пророссийских военных на посты в НАТО

Власти Турции стали назначать на важные дипломатические и военные должности сторонников сближения с Россией, увольняя при этом прозападных офицеров Как сообщает газета The Times, группа турецких офицеров написала письмо командующему сухопутными силами НАТО генералу Кертису Скапарротти. В нем они сообщили о том, что в последнее время в турецкой армии и в государственных учреждениях усилились антизападные настроения. «Беспокоит тот факт, что некоторые новые представители Турции при НАТО не только скептически относятся к необходимости альянса, но и ненавидят западные организации, являясь сторонниками России, Китая и Ирана», – говорится в письме. Авторы послания также посетовали на возникающие проблемы у прозападных офицеров, которых снимают с должностей. По данным издания, по меньшей мере два турецких офицера, работавших в посольстве в Лондоне, были отозваны в Анкару после попытки государственного переворота в июле. Оба попытались получить в Великобритании политическое убежище, опасаясь ареста после возвращения домой. При этом собеседник газеты не сообщил, что в итоге случилось с этими офицерами. Посольство Турции пообещало Times разъяснить ситуацию, однако в итоге не сделало этого. Турция является членом НАТО с 1952 года. Армия этой страны является одной из самых больших среди всех участников а​льянса, уступая по численности лишь американской.

