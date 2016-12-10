Конференция ОБСЕ завершилась без принятия совместного заявления

Представители 57 стран-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не смогли согласовать совместного заявления по результатам двухдневной конференции в Гамбурге. Вместо этого Германия как организатор форума и действующий председатель ОБСЕ, а также Австрия и Италия, которые займут пост председателя ОБСЕ по ротации, в пятницу, 9 декабря, обнародовали собственное коммюнике. Как отмечается в этом документе, конфликт на Украине и вокруг нее "со всей ясностью продемонстрировал, что приверженность международному праву и нашим общим принципам и обязательством уже не является чем-то само собой разумеющимся". "Мы глубоко обеспокоены вызовами нашим общим принципам и обязательствам, которые остаются фундаментом нашей общей безопасности", - подчеркивается в заявлении. "Разногласия" и "нарушения" Германия также обнародовала собственное заявление по итогам конференции в Гамбурге. В нем открыто говорится о "разногласиях" и нарушениях международного права и принципов ОБСЕ. При этом какие-либо конкретные государства не называются. Министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) подчеркнул, что ОБСЕ должна стать "более эффективной и дееспособной". Напомнив о таких вызовах, как терроризм и киберпреступность, он предостерег от "единоличных действий отдельных государств". "Наши ответы на вызовы времени могут быть лишь совместными", - указал министр. Одним из главных спорных вопросов на конференции ОБСЕ в Гамбурге был конфликт на Украине и вокруг нее. Россия и Украина сделали невозможным достижение консенсуса. Согласно действующим в ОБСЕ правилам, совместное заявление может быть принято лишь в том случае, если оно поддержано всеми 57 странами-членами. Глава МИД России Сергей Лавров вновь обвинил Запад в том, что он рисует искаженную картину мира.