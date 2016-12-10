Турция может изменить конституцию и усилить власть президента

Правящая в Турции "Партия справедливости и развития" (ПСР) инициирует в парламенте законопроект о внесении поправок в действующую конституцию страны, которые расширят полномочия президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Согласно законопроекту, Турция станет президентской республикой, наподобие Франции. Президент Эрдоган заявлял о необходимости подобной реформы еще два года назад, вскоре после своего избрания президентом. Противники этой инициативы заявляют, что изменение конституции приведет к тому, что все бразды правления окажутся в руках одного человека, и ссылаются на массовые аресты, прошедшие после попытки июльского переворота как на пример того, что это может означать на практике. Сторонники изменения конституции говорят, что это упростит систему правления страной. Сам Эрдоган объявил, что, если парламент одобрит изменения в конституцию, этот вопрос будет вынесен на референдум в 2017 году. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что поправки к конституции спасут страну от попыток переворота. С 1960 года в Турции произошло три военных переворота. Армия традиционно считает себя защитницей светских идеалов турецкой республики. Основные оппозиционные партии выступают против подобных изменений конституции. Реджеп Тайип Эрдоган стал президентом в 2014 году, после того, как он провел более 10 лет на посту премьер-министра. До того как Эрдоган занял этот пост, президент Турции был церемониальной фигурой, однако сейчас он играет важную роль в политике страны. Пока неясно, когда именно парламент Турции проголосует по вопросу о внесении поправок в конституцию. Правительство пока не прояснило, какие именно поправки оно представит на обсуждение парламента, но, согласно местным экспертам, оно может предложить отменить должность премьер-министра и заменить его двумя вице-президентами. Представители правительства заявляют, что если поправки будут одобрены парламентом и избирателями, то они войдут в силу в 2019 году.