Карабах растет и отделяется от Армении - Эванс

Голос Америки. Армения может выдвинуть в качестве предусловия возобновления переговоров участие Нагорного Карабаха. Об этом в ходе мероприятия, организованного Группой армяно-американской дружбы в Конгрессе США, заявил бывший посол США в Армении Джон Эванс.

«Я бы, например, не стал обвинять армян, если б они выдвинули в качестве предусловия возобновления переговоров участие Карабаха», сказал он.

Напомним, что Баку не только не признает независимость Нагорного Карабаха, но и отказывается вести переговоры с представителями НК, настаивая на том, что это конфликт между Арменией и Азербайджаном. Однако, по словам Эванса, Карабах давно готов выйти из-под эгиды Армении и проводить самостоятельную политику.

«Карабах растет. Он в какой-то мере отделяется от Армении. Не в негативном смысле, а в смысле независимости», отметил он.

В интервью «Голосу Америки» конгрессмен Френк Паллоун отметил, что конгрессмены намерены в ближайшее время обсудить эти вопросы с высокопоставленными представителями будущей администрации Трампа.

«Мы хотели бы встретиться с представителями администрации, чтобы убедиться в том, что они обратят должное внимание деятельности Минской группы и мирному урегулированию Карабахского конфликта, которое обеспечит большинство армян в Арцахе».

Конгрессмен Паллоун отметил, что группа армяно-американской дружбы в Конгрессе двухпартийная и продолжает действовать вне зависимости от того, кому принадлежит большинство в Конгрессе – демократам или республиканцам.