Россия проголосовала против резолюции ООН о прекращении боев в Сирии

Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов приняла резолюцию, требующую немедленного прекращения огня в Сирии и незамедлительной доставки гуманитарной помощи в наиболее пострадавшие районы. Резолюцию, проект которой был представлен Канадой, поддержали 122 страны, против проголосовали 13 государств, в том числе Россия, Белоруссия, Иран и Сирия. Еще 36 государств воздержались. В документе говорится о необходимости полного прекращения всех нападений на гражданских лиц и гражданские объекты. Также документ требует прекращения осады городов и населенных пунктов, в том числе и осады районов Алеппо. Постпред России при ООН Виталий Чуркин еще перед голосованием в Генассамблее ООН заявил, что проект резолюции содержит серьезные недостатки, и поэтому Россия его не поддержит. Почему против и почему за По словам Чуркина, в проекте резолюции "неверно определены причины зарождения и развития конфликта в Сирии", а также "зашкаливает обвинительный акцент в адрес властей страны". Кроме того, Россию не устроило отсутствие в тексте документа четкого указания на то, что "режим прекращения боевых действий не может распространяться на террористов", а также не упоминается ключевая проблема отмежевания от террористов умеренной вооруженной оппозиции. Постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр заявила, что голосование в Генассамблее ООН позволит потребовать от России и Башара Асада остановить кровопролитие в стране. Пауэр считает, что резолюция также позволит "защитить основополагающие принципы того, как государства должны действовать даже в условиях войны". Саманта Пауэр призвала власти Сирии и сторонников президента позволить мирным жителям покинуть вотсочные районы Алеппо, за контроль над которыми ожесточенную борьбу ведут армия Сирии и противники Башара Асада. Вето Китая и России На этой неделе США, Британия, Германия, Италия, Франция и Канада призвали противоборствующие стороны к немедленному прекращению огня, чтобы дать возможность сотрудникам ООН доставить гуманитарную помощь. Лидеры шести стран призвали Россию повлиять на президента Сирии Башара Асада и убедить его в необходимости прекращения военных действий в Алеппо. Сирийские власти исключили возможность какого-либо перемирия в Алеппо. В понедельник Россия и Китай наложили вето на резолюцию Совета безопасности ООН о недельном прекращении огня в этом городе. Однако вечером 8 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что активные боевые действия сирийской армии в восточном Алеппо приостановлены, чтобы мирные жители могли покинуть город. Запасы продовольствия на исходе На этой неделе сирийским правительственным войскам удалось взять под контроль все районы в историческом центре Алеппо - Старом городе. Теперь войска Башара Асада контролируют более двух третей восточного Алеппо и продолжают наступление. Как утверждают российские военные, под контролем сирийской армии находится уже 93% территории города. Как сообщают правозащитники, в Алеппо, на подконтрольной повстанцам территории, остаются десятки тысяч мирных жителей. Запасы продовольствия на исходе, городские больницы в восточном Алеппо не работают. По словам главы городского совета Алеппо, за последние 26 дней более 800 человек погибло и еще около 3-3,5 тысячи получили ранения в осажденных восточных районах города. Президент Объединения сирийских организаций по оказанию медицинской помощи (UOSSM) Тавфик Чамаа уточнил ранее, что в срочной эвакуации из Алеппо и госпитализации нуждаются около 1500 больных. По его словам, эвакуацию можно осуществить только под контролем международных наблюдателей, чтобы предотвратить вероятность того, что больные "будут казнены по дороге в госпиталь". Полный контроль над Алеппо, вторым по размерам сирийским городом, на данный момент - ключевая цель сил президента Башара Асада в борьбе против повстанцев.