Лавров: Нет консенсуса по вопросу размещения наблюдателей ОБСЕ в зоне карабахского конфликта

Нет консенсуса по вопросу размещения наблюдателей ОБСЕ в зоне карабахского конфликта Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам состоявшегося в Гамбурге заседания СМИД ОБСЕ. «Мы уже давно комментировали ситуацию в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, в том числе в свете тех, договоренностей которые были достигнуты в Вене на встрече трех министров иностранных дел стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ с президентами Армении и Азербайджана, и договоренности, достигнутые на встрече президента России Владимира Путина с президентами Алиевым и Сагрсяном», - отметил Сергей Лавров. По его словам, договоренности прежде всего касались того, что необходимо переподтвердить соглашение о соблюдения режима прекращения огня. Это было сделано, но, к сожалению, нарушения продолжаются, и мы высоко ценим роль ОБСЕ в мониторинге ситуации на линии соприкосновения, отметил министр. «Договоренности касались увеличения числа наблюдателей ОБСЕ, причем эти цифры незначительны – на 7 человек увеличить группу, которая и без того скромная, 12 человек. Мы считаем, что эти договоренности должны быть закреплены в решениях ОБСЕ. Но для того, чтобы это сделать, требуется консенсус. Консенсус в отношении физического, количественного увеличения есть, но нет консенсуса в отношении того, где они будут развернуты. Я считаю, как и многие другие, что развернуты они должны быть на линии соприкосновения», - отметил Сергей Лавров.