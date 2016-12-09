Парламент Южной Кореи объявил импичмент президенту

Парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент президента Пак Кын Хе. Ранее её помощницу и близкую подругу обвинили в коррупции и использовании служебного положения для получения выгоды. Конституционный суд страны в течение 180 дней должен решить, отстранить ли Пак Кын Хе от власти. Пока суд будет принимать решение, управлять страной будет премьер-министр. В 2004 году в аналогичной ситуации, когда парламент проголосовал за импичмент президента Но Му Хёна, Коституционный суд решение отменил и Но Му Хён правил еще четыре года. Коррупционный скандал и протесты Скандал начался, когда журналисты кабельного канала нашли в мусорном ящике отеля ряд секретных документов, включая черновики 44 речей президента, с правками, внесенными ее помощницей. Это породило слухи о том, что Чхве Сун Силь, подруга юности и помощница Пак Кын Хе, пользуется своим влиянием на президента, чтобы получать доступ к секретным документам и даже влияет на государственную политику, при этом не занимая никаких должностей в правительстве. Оппозиция сравнивала Чхве Сун Силь с Распутиным, в то время как сама Пак Кын Хе признала лишь то, что подруга оказывала ей помощь в части общения с прессой и действительно редактировала некоторые ее речи. Чхве Сун Силь заподозрили еще и в коррупции. 20 ноября после расследования прокуратура обвинила помощницу президента в том, что она незаконно заставляла крупный бизнес вносить многомиллионные пожертвования в два связанных с ней неправительственных фонда. Следствие полагает, что президент знала о происходящем. Сейчас Чхве Сун Силь находится под арестом. Рейтинг президента начал быстро падать. Пак Кын Хе дважды извинялась, а в конце ноября выразила готовность уйти в отставку. Она провела серьезные кадровые перестановки, сменив премьера, министра финансов, главу своей администрации и политического секретаря. В соответствии с конституцией, прокуратура не может предъявить уголовные обвинения действующему президенту, поскольку он обладает неприкосновенностью, однако ведомство заявило о причастности Пак Кын Хе к коррупционному скандалу. По стране прокатилась волна протестов, участники которых требовали отставки главы государства. Демонстранты заявляли, что у Пак Кын Хе "нет даже базовых качеств для управления страной".